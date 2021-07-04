



В бенчмарке Master Lu появились свежие результаты тестирования смартфонов на трёх операционных системах — Android, iOS и HarmonyOS. Лидерами стали сразу три модели китайских производителей — Huawei Mate 40 Pro 4G, Huawei Mate 40E 4G и Honor 50 Pro.Huawei Mate 40 Pro 4G появился в продаже в Китае лишь недавно, это первая модель Huawei, на которую изначально установлена операционная система HarmonyOS 2.0. Смартфон набрал 182,68 балла, значительно опередив устройства других производителей, в том числе топовую флагманскую модель от Apple.





В бенчмарке Master Lu приводится детальное сравнение Huawei Mate 40 Pro 4G на HarmonyOS 2.0 Beta 3 с iPhone 12 Pro Max на iOS 14.4.2. Сравнивалась плавность работы системного интерфейса, скорость запуска популярных приложений, а также скорость переключения между приложениями, то есть эффективность их восстановления из фонового режима в активный режим.







