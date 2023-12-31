+30
С Новым Годом!
Георгий Лямин —
Привет!
Предлагаем сделать паузу в предновогодних приготовлениях. Налейте себе бокальчик игристого, выдохните и окунитесь в воспоминания. Наверняка, в уходящем году найдутся хорошие впечатления, а это значит, что он прошел не зря!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем вам счастья и благополучия. Пусть 2024 год принесёт всем нам яркие эмоции, новые возможности и достижения.
От всей команды iGuides мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Мы продолжим вас радовать свежими новостями и актуальными текстами.
С наилучшими пожеланиями,
Команда iGuides
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
С наступающим Новым годом ! Пасхалка 👇👇👇 что с чем совмещать 😁
31 декабря 2023 в 15:12
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Лучшее сочетание 5и 2 на мой скромный взгляд😉😁
2 января 2024 в 03:47
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Kolbasa buterbrod😂
2 января 2024 в 21:21
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+614
Всех адекватов и нет с праздниками!!! 😂
31 декабря 2023 в 16:04
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+1085
+4354
С наступающем новым годом! Всех целую и обнимаю 🥳🥳🥳
31 декабря 2023 в 17:00
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+136
С Наступающим, iGuides-сообщество!
Желаю всем, ребят. чтобы новый год принёс нам полный мешок новых незабываемых впечатлений, благополучия и сбывающиеся мечты! Главное, чтобы все мы и наши близкие были здоровы!
Ура, ура! 😄👍🏻
Желаю всем, ребят. чтобы новый год принёс нам полный мешок новых незабываемых впечатлений, благополучия и сбывающиеся мечты! Главное, чтобы все мы и наши близкие были здоровы!
Ура, ура! 😄👍🏻
31 декабря 2023 в 18:23
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+5
С наступающим 2024-м годом удачи добра много здоровья благополучия в семье когда близкие живы это есть счастье…
31 декабря 2023 в 18:33
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+4774
С наступающим Новым Годом, всех благ, успехов во всём, крепкого здоровья и пусть сбудутся все ваши мечты🎄🍾🥂🎉🎁
31 декабря 2023 в 18:50
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+319
Скорей бы уже 12 наступило, я хочу спать 😭
Всех с наступающим и наступившим🎄💫
Всех с наступающим и наступившим🎄💫
31 декабря 2023 в 19:57
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–1038
Держись, дед 🥳
31 декабря 2023 в 23:22
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😜
1 января 2024 в 01:07
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С наступающим с надеждой что этот год будет лучше предыдущего
31 декабря 2023 в 20:31
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–1038