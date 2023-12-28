Почти как AirPods, но не совсем! Обзор беспроводных наушников Beats Studio Buds +

Осенью в качестве запасных приобрел себе наушники Beats Studio Buds + на Brandly (рассказывал об этом здесь). Послушал их в течение нескольких месяцев и созрел на этот обзор.
ДизайнКомплектация вполне стандартная для наушников: коробка, наушники, сменные накладки, провод для зарядки и документация. Я выбрал наушники в прозрачном корпусе, поскольку мне близка эта эстетика.
Кейс удобной формы. Поверхность матовая. Материал кейса мне показался хлипковатым. Возможно, расцветка корпуса накладывает некоторые компромиссы. Интересно было бы сравнить тактильные ощущения с цветными вариантами.
На фронтальной поверхности нанесен логотип Beats а чуть ниже размещается индикатор состояния. На нижнем торце кейса имеется порт USB-С для зарядки.
Информацию о влагозащите кейса я не нашел. На официальном сайте сообщается, что сами наушники получили степень защиты IPX4. Это означает, что в наушниках можно тренироваться, а также им нестрашны капли дождя.
Внутри кейса наушники удерживают сильные магниты. Это особенно хорошо ощущается, когда возвращаешь их обратно в футляр для зарядки. Наушники удерживаются надежно — тест на тряску «вверх ногами» с открытой крышкой Beats Studio Buds + уверенно проходят.
Сами наушники довольно компактные — в ушах практически не ощущаются. Мне подошли стандартные накладки. Из-за отсутствия ножек поначалу непривычно доставать наушники из кейса.
Для управления функциональностью используются встроенные кнопки. Этот способ не такой удобный, как сжатие ножки AirPods, но комфортнее сенсорных поверхностей. Мне показалось, что легкие нажатия намного приятнее постукиваний, которые буквально загоняют наушники глубже в ушной канал.
В целом дизайн Beats Studio Buds + мне понравился. Формы можно обозначить эргономичными, поскольку наушники практически не ощущается даже на протяжении длительного прослушивания.
ФункциональностьBeats Studio Buds + одинаково хорошо работает с устройствами Apple и с гаджетами на Android. Во втором случае есть поддержка быстрого подключения Google Fast Pair.
Я тестировал наушники в экосистеме Apple. С айфоном наушники подключаются также, как AirPods. Открываешь кейс — на экране смартфона появляется анимация с предложением подключения. После привязки наушников операционка iOS показывает краткий гайд с перечислением основных функций.
Логика управления функциональностью Beats Studio Buds + схожа с AirPods. При подключении наушников в настройках появляется дополнительный раздел, в котором можно присвоить имя гаджету, переключать режим системы шумоподавления, а также переназначать функции клавиш. Всё просто и доступно в одном месте.
Звук и шумоподавлениеТеперь переходим к самому интересному — звучанию. По качеству звука между Beats Studio Buds + и AirPods Pro намечается паритет. На мой взгляд, у «битсов» сцена поскромнее, чуть-чуть не хватает пространства. В остальном звучание можно обозначить качественным.
Все частоты хорошо «прослушиваются». Наилучшим образом наушники раскрываются в жанрах электронной музыки. Отдельно хочу отметить низкие частоты. Басы Beats Studio Buds + хорошо оформлены. Другими словами, при прослушивании музыки с подчеркнутыми низкими ощущаешь, что наушники хорошего уровня, а не очередная дешманская свистоперделка, которая «ухает» словно плохо проклеенная «девятка» с гигантским сабвуфером во весь багажник.
Не обошлось без поддержки пространственного аудио и Dolby Atmos. Эта функция при просмотре фильмов и сериалов не уступает «эйрподсам».
Работой системы активного шумоподавления я остался неудовлетворен. Она значительно уступает AirPods Pro 2. С низким монотонным гулом проблем не возникает, а громкие и резкие звуки проникают в прослушивание. Особенно хорошо это заметно во время прогулки вдоль дороги. Звуки ускоряющихся автомобилей отчетливо слышно. В начале тестирования я даже несколько раз проверял, включен ли шумодав.
С передачей голоса всё хорошо. Протестировал Beats Studio Buds + на обычных телефонных звонках, а также в мессенджерах. Во всех случаях собеседники отмечали четкий и естественный голос без искажений.
АвтономностьПроизводительность заявляет до 36 часов автономной работы (9 наушники и 27 с кейсом). Эти показатели актуальны при условии, если слушать музыку на громкости в пределах 50%. На деле показатель автономности очень сильно зависит от условий (температура окружающей среды, работа шумодава).
На деле получается примерно 6-6,5 часов со включенной системой шумоподавления. Пять минут зарядки в кейсе обеспечивают примерно 1 час воспроизведения.
Из минусов отмечу отсутствие беспроводной зарядки. Для меня это особо ощутимо, поскольку я привык заряжать свои AirPods без проводов.
Впечатления
К выходу этого обзора стоимость Beats Studio Buds + в российских маркетплейсах составляет около 21 000 рублей. Их можно выловить по скидке за 16 000 - 17 000 р. Наушники привлекают дизайном в прозрачном корпусе, эргономичными формами, хорошим звучанием и достойной автономностью. Среди недостатков выделю отсутствие беспроводной зарядки и неудовлетворительную работу шумодава.
Если отловить наушники по скидке, то на них стоит обратить внимание владельцам «разношерстых» экосистем, в которые входят устройства на iOS, Android и Windows. Beats Studio Buds + будут одинаково хорошо работать со всеми гаджетами. Заложникам экосистемы Apple рекомендую чуть-чуть доплатить и взять AirPods Pro 2. С ними вы получите достойный шумодав и беспроводную зарядку, а для кого-то форм-фактор с ножкой будет удобнее.