Обзор смартфона Google Pixel 8: компактов много не бывает

Первое, что нужно сделать — прочитать обзор Google Pixel 8 Pro и только потом приступить к этому. Обычная восьмерка — младший брат «прошки», который недополучил телевик, дюймов экрана, ОЗУ и автономности. Впрочем, это не означает, что базовая модель получилась хуже. На её стороне компактные габариты.
За смартфон на тест благодарим наших друзей из Big Geek.
ДизайнКомплектация Google Pixel 8 не отличается от Pro-версии. В коробке: смартфон, провод USB-C, адаптер USB-A/C и увесистая пачка документации.
В моем обзоре смартфон персиковой расцветки. Судя по всему, в Google что-то знали о цвете 2024 года от Pantone. Оттенок получился приятным и спокойным, но не универсальным. Мне очень быстро надоела такая пресная расцветка.
Габариты корпуса Google Pixel 8 составляют 150,5 × 70,80 × 8,9 мм, а вес — 187 г. Смартфон отлично лежит в руке, особенно на фоне его старшего брата. Его размеры можно назвать эргономичными по меркам уходящего года. Корпус получил степень защиты IP68, а это означает, что гаджет можно окунуть в воду на глубину около 1 метра и за полчаса там с ним ничего не случится.
За исключением габаритов, есть еще одно небольшое различие между Google Pixel 8 и 8 Pro. В модуле основной камеры базовой восьмерки отсутствует бестолковый сенсор температуры и телеобъектив. В остальном между моделями нарисовался паритет в плане внешних характеристик. Впрочем, я на стороне базовой версии, поскольку мне ближе компактные устройства.
ЭкранGoogle Pixel 8 оснащается 6,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400 × 1080, плотностью пикселей 428 ppi, частотой обновления до 120 Гц. Показатель пиковой яркости составляет 2000 нит (у прошки 2400) — этого достаточно для комфортной работы в любых сценариях. Защищает дисплей стекло Corning Gorilla Glass Victus.
Экран очень хорош. У него приятная цветопередача. Ситуация аналогична «прошке» — дисплей одно из главных преимуществ смартфона.
ПроизводительностьПроизводительность — самая сомнительная часть линейки Google Pixel 8. Базовая версия комплектуется таким же чипом Google Tensor G3, как и Pro-версия. Разница в объеме оперативной памяти. База получила всего 8 ГБ.
В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает смешные 997 000 баллов. Для Android-флагмана это очень мало по меркам 2023 года. С результатами других бенчмарков вы сможете ознакомиться ниже.
Обратите внимание на результаты CPU Trhottling Test. Базовую модель не обошли стороной проблемы «прошки». Она также быстро нагревается и начинает троттлить.
Что нужно знать об этом всем? Если не использовать смартфон для игр, то в обычном повседневном сценарии проблемы с производительностью не возникают. Android 14 очень хорошо оптимизирован под железо пикселя. Если в свой сценарий использования смартфона подключить игры, то важно учитывать, что в топовые тайтлы поиграть комфортно на максималках не выйдет. В игре Genshin Impact базовый Google Pixel 8 в среднем выдает 37-43 FPS.
Про софт много расписывать смысла нет. Напомню, из коробки на смартфоне установлена операционная система Android 14. Со всеми остальными подробностями можно ознакомиться в обзоре Google Pixel 8 Pro.
КамераВ качестве основной камеры смартфон получил систему из двух объективов, в которую вошли главный датчик на 50 МП со светосилой f/1.68 и оптической стабилизацией, а также ширик на 12 МП и светосилой f/2.2. Прошка получила широкоугольный сенсор пободрее, там 48 МП и светосила f/1.95.
Основной сенсор в плане качества не отличается от Pro-версии. Фотографии получаются с очень высоким уровнем детализации. Впрочем, при съемке в автоматическом режиме не обошлось без проблем «прошки». Алгоритмы постообработки зачастую уводят цветопередачу в холодные тона и недоэкспонируют передний план.
Все фото из обзора вы сможете скачать в оригинальном разрешении без сжатия по ссылке (Telegram)
Google Pixel 8 умеет записывать видео в разрешении 4K в 60 FPS. В целом ролики получаются с высоким уровнем детализации и естественной цветопередачей. Камера хорошо отрабатывает переходы от светлой к темной сцене и наоборот. При съемке с рук на основной датчик видео получаются очень плавными — заслуга оптического стаба. Переключение между объективами во время съемки, к сожалению, оставляет желать лучшего.
Разрешение фронтальной камеры составляет 10 МП, а светосила — f/2.2. В плане качества здесь абсолютный паритет с «прошкой», поскольку в моделях используются одинаковые сенсоры.
АвтономностьАвтономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4575 мАч. Этого маловато по меркам флагманских смартфонов конца 2023 года, но такой показатель — компромисс компактных габаритов.
Есть поддержка проводной зарядки мощностью 27 Вт и беспроводной на 18 Вт с возможностью обратной зарядки.
При активном использовании мне приходилось заряжать Google Pixel 8 два раза за день.
Впечатления
В заголовке обзора я подчеркнул, что компактных смартфонов много не бывает. В случае с Google Pixel 8 хочется из-за эргономичных размеров простить ему все компромиссы. Такая мысль возникает, как минимум, до первого взгляда на прайс устройства.
Стоимость базовой восьмерки на момент публикации обзора составляет примерно 60 000 рублей. За эту стоимость вы получите необычный дизайн, отличный экран, хорошую камеру и длительную программную поддержку Android (если Google не передумает). В качестве ложки дегтя поисковая контора вам отсыпет сомнительную производительность для флагманского устройства 2023 года и неудовлетворительную автономность.