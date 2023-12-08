Обзор смартфона Google Pixel 8 Pro: сомнительно, но окей

За смартфон на тест благодарю наших друзей из BigGeek!

Дизайн: сомнительно, но окей

Экран: основное преимущество

Производительность: сплошные вопросики

Софт

Камера: хорошая, но не обошлось без компромиссов

Автономность: ну такое себе

Впечатления: Google, ты втираешь какую-то дичь

Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Я очень ждал новые пиксели на тест, но спустя месяц использования разочаровался в смартфонах Google. Для понимания моего отношения к устройствам поискового гиганта напомню, что мне очень нравились гаджеты, которые выходили в линейке Nexus. Мои любимые Galaxy Nexus с изгибом экрана, Nexus 4 с сияющей спинкой и Nexus 5 ака «первый топ за свои деньги». Позднее Google отправила линейку на свое кладбище проектов и выпустила новый модельный ряд под брендом Pixel. До «семерки» все они смотрелись компромиссно, напоминали платформу для обкатки своих программных решений и представляли интерес для узкого круга пользователей.С выходом шестой серии смартфоны Google начали прилично выглядеть, а к седьмой — получать вменяемое железо. В 2023 году у меня снова появился интерес к линейке Pixel, провел с новинками месяц, после чего они оставили смазанные впечатления, которыми делюсь в этом обзоре.Для начала буквально несколько слов о комплектации. Она на флагманском уровне — читай «душная». В компактной коробке: смартфон, провод USB-C, адаптер USB-A/C и увесистая пачка документации.В обзоре Google Pixel 8 Pro белого цвета. Спинка матовая, тактильно приятная, она не собирает следов от рук, но на холоде почему-то становится чертовски скользкой.На задней поверхности по центру нанесен блестящий логотип бренда, а верхней части размещена «увесистая» площадка основной камеры. Выступ довольно большой. Впрочем, у этой конструктивной особенности есть «полезная» составляющая. Во время использования в неё упирается указательный палец, поэтому довольно крупный смартфон не хочется перехватывать, чтобы не выронить.Модуль основной камеры из полированного металла, он плавно переходит в рамку устройства. Грани смартфона закруглены поэтому, он хорошо ложится в руку. Лоток сим-карты размещен слева, а все физические элементы управления разместились справа.Как же у меня бомбит от желания Google выделиться с помощью сомнительных решений. Производитель разместил качельку регулировки громкости под клавишей блокировки экрана. Кнопка попадает прямо под указательный палец, но на подсознательном уровне пытаешься сначала нащупать качельку, чтобы под ней нажать клавишу блокировки. Просто потому что все остальные производители приучили к такой компоновке.На нижнем торце расположились отверстия разговорного микрофона, динамика и порта USB-C.Теперь о дизайне Google Pixel 8 Pro в целом. По этому поводу у нас в iGuides мнения разошлись. Мне внешний вид смартфон нравится, он смотрится свежо на фоне конкурентов. Некоторые коллеги не могут отделаться, что «пиксель» напоминает миньона, а выступ камеры слишком большой. Таким образом дизайн можно охарактеризовать мемной цитатой: «Сомнительно, но окей».Google Pixel 8 Pro оснащается 6,7-дюймовым LTPO OLED дисплеем с разрешением 2992 × 1344, плотностью пикселей 489 ppi и частотой 120 Гц. Показатель пиковой яркости составляет 2400 нит. С экраном одинаково комфортно взаимодействовать в помещении и снаружи.Настройки дисплея очень скудные. Цветопередача регулируется всего двумя предустановками: натуральные цвета и адаптивная регулировка. Впрочем, они могут и не понадобиться вовсе. Как мне показалось, экран настроен очень достойно. Цветопередача сохраняется на естественном — оттенки сочные, но без перекоса по насыщенности и контрастности. В целом дисплеем Google Pixel 8 Pro я остался доволен и считаю его главным преимуществом устройства.Стоит буквально несколько слов уделить звучанию. Смартфон оснащается парой стереодинамиков. Запас громкости у них достойный, а вот качество «звучания» встречали и лучше. Сцена довольно плоская, слышится бубнеж по низким частотам. К сожалению, в плане звука Pixel 8 Pro не дотягивает даже до прошлогодних айфонов.В качестве аппаратной основы используется 4 нм чип Tensor G3. Что качается памяти, в моем тестовом образце ОЗУ типа LPDD5X объем 12 ГБ и накопитель UFS 3.1 на 256 ГБ.Прогнал смартфон в бенчмарках AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.В бенчмарке AnTuTu гаджет набрал 1 103 241 балл, а это примерно соответствует уровню Snapdragon 8+ Gen 1, который вышел в прошлом году. Также стоит обратить внимание на график CPU Throttling Test — смартфон ощутимо греется и начинает троттлить буквально спустя 5 минут на пиковой нагрузке.Теперь перейдем от «синтетики» к работе Google Pixel 8 Pro «в полях». В обычном повседневном сценарии проблемы с производительностью не встречаются — операционка работает шустро, все анимации плавные. «Вопросики» возникают, если захотеть поиграть во что-нибудь тяжеленькое. К примеру, в Genshin Impact на максималках смартфон выдает 40-44 FPS. Спустя 20-25 минут появляются подлагивания. Это говорит о проблемах оптимизации, поэтому для игр лучше обратить внимание на другие гаджеты. Как вариант, можно «играться с настройками», но как-то уж совсем не хочется делать этого на устройстве с прайсом флагманского уровня.Google Pixel 8 Pro «из коробки» работает на чистом Android 14 — это одновременно преимущество и недостаток смартфона. Операционная система быстрая и отзывчивая. Она не перегружена всяким предустановленным софтом, но в то же время есть некоторые интересные решения. К примеру, обои можно генерировать с помощью нейросетей. Казалось бы, фишка прикольная, но её работа оставляет желать лучшего. Мне пришлось потратить время, чтобы получить картинку вменяемого качества. Проще скачать и установить уже готовые обои, например, из нашего раздела.Есть совершенно бестолковый датчик температуры. За время тестирования я так и не нашел ему применений. К тому же сенсор не способен определять температуру человеческого тела. Судя по всему, это очередной эксперимент, который забудется также, как забылось управление взмахами.Возвращаюсь к негативным впечатлениям от чистого Android. Мне в этой операционки не хватает привычной андройдовской гибкости. Я искренне не понимаю, почему я не могу удалить строку поиска с домашнего экрана. Панель быстрого доступа к настройкам выглядит отвратно — кнопки слишком большие. Их слишком мало помещается на экране и приходится свайпать.В систему основной камеры вошли три датчика. Основной Samsung GN1 с разрешением 50 МП и светосилой f/1,7. Используется гибридная система автофокусировки (фазовый + контрастный/лазерный).Мои ожидания по камере были слишком завышены. В плане фотосъемки Google Pixel 8 Pro меня слегка разочаровал. Похвалю снимки с основной камеры за естественную цветопередачу и довольно высокую детализацию. Не понравилось, что на фото с главного датчика получается какой-то невыразительный передний план, картинка выглядит темноватой. В некоторых случаях алгоритмы постобработки заметно уводят оттенки в холодные тона.Второй датчик в системе основной камере — ширик с разрешением 48 МП, углом обзора 126° и светосилой f/2,2. Фото получаются в меру резкими, но иногда алгоритмы перебарщивают. Картинка в целом качественная, но вечером и ночью замечается небольшая потеря детализации.Третий датчик в системе основной камеры Google Pixel 8 Pro — телевик на 48 МП со светосилой f/2,8 и 5-кратным оптическим зумом. Есть оптический стабилизатор и фазовая система автофокуса. Телеобъектив в большинстве случаев проявляет себя хорошо, но только не ночью. При слабом освещении все яркие источники освещения, например уличные фонари, очень сильно бликуют.Ночной режим в камере активируется по умолчанию, но есть возможность включать его вручную. В целом пиксель хорошо отрабатывает условия со слабым освещением, будь то сумерки или ночь, но мне встречались результаты и поинтереснее, например, Huawei P60 Pro может намного лучше и при этом у него прайс приятнее.Камера Google Pixel 8 Pro позволяет снимать с ручными настройками. Из встроенных режимов отмечу «Длинную выдержку», который позволяет без особых заморочек получить кадры с «движением». Смотрятся на экране смартфона такие снимки хорошо, но при рассмотрении на большом экране заметны «торчащие уши нейросетей». Также есть возможность снимать в макро — камера включает этот режим автоматически.Что мне не понравилось во время фотосъемки на основную камеру? Медленное переключение между объективами. Это происходит с ощутимой задержкой «как в желе», а потом еще происходит перефокусировка. На условном айфоне переключение между объективами происходит практически мгновенно. Также мне не очень нравится, как алгоритмы постообработки пикселя работают с экспозицией — зачастую передний план получается слишком темный, а цветопередача уходит в холодные тона.У меня были завышенные ожидания, поэтому камера пикселя в целом немного разочаровала. Качество съемки не дотягивает до Huawei P60 Pro, а видеосъемка до прошлогоднего iPhone 14 Pro.Стоит уделить внимание возможностям видео. Несмотря на то, что, на мой взгляд, пикселю не удалось обойти айфон, в целом он выдает вполне качественные ролики. Основная камера способна записывать ролики в 4K с 60 кадрами в секунду. Стабилизатор отрабатывает хорошо — тестировал съемку с рук во время прогулки по сугробам. Видео получается довольно плавным. Также есть возможность записывать ролики с расширенным динамическим диапазоном в HDR10.Разрешение фронтальной камеры составляет 10 МП. На самом деле — 10,5, но эти 0,5 МП компенсируют переключатель фокусного расстояния с 1x на 0,7x. Вот такой хитрый прием. Селфи получаются контрастными и детализированными. Впрочем, также, как и в случае с основной камерой, передний план затемнен. Самое интересное, что во встроенном редакторе изображений есть автоматическая настройка «Коррекция», которая устраняет проблему. Почему нельзя снимать с такой экспозицией изначально — не понимаю.Автономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор на 5050 мАч. Казалось бы, показатель хороший, но его очень легко просадить.К примеру, на пиковых нагрузках Google Pixel 8 Pro начинает ощутимо нагреваться, после чего зарядка тает буквально на глазах. Впрочем, это актуально только для игр. Если убрать из своего повседневного сценария гейминг, то смартфон демонстрирует вполне средние результаты автономности. Тем не менее это заставляет усомниться в оптимизации железа.Что касается скорости зарядки, максимальная поддерживаемая мощность по проводу — 30 Вт. На зарядку от 0 до 100% с таким адаптером уходит в среднем 1 час 20 минут. Также стоит отметить наличие беспроводной зарядки мощностью 23 Вт и обратной беспроводной, которую можно использовать для наушников.Google Pixel 8 Pro — оставил после себя смазанные впечатления. На каждое его преимущество находится компромиссный недостаток. Прайс на него стартует от 89 000 рублей, а значит и спрос как с флагмана, но, на мой взгляд он таковым не является. Это скорее бодрый предфлагманский уровень, который должен вставать в категорию до 65 000 рублей.В преимущества смартфона записываю: необычный дизайн, хороший экран, шуструю операционку и основную камеру. В недостатках: проблемы с производительностью в играх, ощутимый нагрев и бестолковый датчик температуры.