HONOR представит новые интересные гаджеты уже на этой неделе
Фархад Усманов —
Компания HONOR проведёт презентацию новых продуктов в рамках международной выставки IFA в Берлине. Мероприятие под слоганом «Раскройте технологии будущего» состоится 1 сентября в 11:00 по московскому времени.
Ожидается, что бренд представит новые складные смартфоны Magic, а также планшеты и другие девайсы для глобального рынка. Посмотреть прямую трансляцию презентации можно будет на YouTube-канале компании.
Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте HONOR.
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