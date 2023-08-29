HONOR представит новые интересные гаджеты уже на этой неделе

Фархад
HONOR

Компания HONOR проведёт презентацию новых продуктов в рамках международной выставки IFA в Берлине. Мероприятие под слоганом «Раскройте технологии будущего» состоится 1 сентября в 11:00 по московскому времени.

Ожидается, что бренд представит новые складные смартфоны Magic, а также планшеты и другие девайсы для глобального рынка. Посмотреть прямую трансляцию презентации можно будет на YouTube-канале компании.

Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте HONOR.
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