Сравнил роботы-пылесосы HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus и Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro: вот что получилось

Подробно рассказали о новинке этого года — роботе-пылесосе HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 в нашем обзоре . Пришла идея сравнить его с ближайшим конкурентом от Xiaomi. Посмотрим, что из этого вышло.Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro поставляется в белой коробке. Комплектация: робот-пылесос, две щетки, две тряпки для мытья пола, док-станция, кабель питания, инструмент для очистки и документация.Robot Cleaner R2 Plus отличается от R2 наличием станции самоочистки, которая автоматически очищает контейнер робота-пылесоса после уборки. У модели Xiaomi такой нет, поэтому этот аксессуар мы не учитываем. Итак, комплектация HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus следующая: робот-пылесос, сменная щетка, дополнительная тряпка для влажной уборки, инструмент для очистки и документация.Оба пылесоса выполнены в уже классическом форм-факторе «таблетка» белого цвета. Есть небольшие различия в компоновке элементов конструкции. На поверхности Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro башенка с лазерным датчиком размещена чуть ближе к краю, поскольку у него контейнер-пылесборник извлекается сверху. Для этого нужно откинуть верхнюю крышку.На противоположной стороне ближе к краю размещена сдвоенная кнопка включения и возврата на док-станцию. У робота-пылесоса Xiaomi всего два датчика приближения, которые располагаются в отверстии на переднем бампере.Ёмкость пылесборника Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro составляют 0,45 л., а габариты — 353 × 353 × 96,5 мм. Вес устройства — 3,5 кг.На поверхности HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus башенка лазерного датчика размещена ближе к центру, а сдвоенная кнопка включения и возврата на док-станцию расположена над ней. «Глазки» датчиков приближения также разместились на бампере — здесь и три штуки.Бренд HONOR решил отказаться от загрузки пылесборного контейнера сверху. Вместо этого комбинированный лоток для грязи и ёмкость для воды выдвигается сзади. Мне показалось такое решение наиболее удобным, поскольку не нужно дополнительно открывать верхнюю крышку для доступа к контейнеру.Емкость пылесборника HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus составляет 0,35 л, а габариты — 342 × 342 × 94,5 мм. Вес устройства — 2,6 кг.В плане дизайне между устройствами вырисовывается паритет за исключением нескольких мелких различий. Что касается недостатков, оба робота используют конструкцию за одной «загребающей» щеткой спереди. На мой взгляд, решение с двумя щетками наиболее эффективно для удаления загрязнения из углов в помещении.Предварительная настройка роботов не заняла много времени. Всё происходит с помощью фирменных приложений и метода сканирования QR-кодов на устройствах или из инструкции. Оба устройства не поддерживают Wi-Fi 5 ГГц. Поэтому перед настройкой убедитесь в наличии канала 2,4 ГГц — большинство современных роутеров позволяют создать два независимых канала.Первый запуск с построением картой помещения площадью примерно 15 квадратных метров и последующей уборкой занял у HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus 14 минут, а у Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro — 16 минут.Версия приложения Mi Home (есть версия для iOS и Android), с помощью которого управляется робот-пылесос Xiaomi, позволяет просматривать карту помещения и настраивать виртуальные границы и зоны ограничения. Помимо этого, можно устанавливать уборку по расписанию, вести статистику расходных материалов. Также имеются настройки мощности всасывания и интенсивности подачи воды.Приложение Robot Sweeper для HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus не отстает в функциональном плане. Есть версии для iOS и Android. Как и в предыдущем случае, есть редактор карты помещения с виртуальными границами и ограничительными зонами. Помимо этого, имеется статистика расходных материалов, уборка по расписанию (автоматизация), а также настройка мощности всасывания и интенсивности подачи воды для влажной уборки. Опция «Чистка ковра» автоматически увеличивает мощность при нахождении устройства на ковровом покрытии.На мой взгляд, приложение для HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus наиболее удобное. У него проще интерфейс с наиболее логичным расположением элементов. Оба приложения позволяют обновлять прошивки устройств, осуществлять поиск и перемещать роботов вручную с помощью виртуальных джойстиков. Также оба пылесоса поддерживают интеграцию в системы умного дома с помощью голосового помощника Алиса. Таким образом можно запускать уборку голосом. Для подключения HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus к Алисе необходимо использовать фирменное приложение HONOR AI Space.Мощность всасывания Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro составляет 3000 Па, максимальный уровень шума 72 дБ, а объем ёмкости для воды, которая используется во влажной уборке — 190 мл. У HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus 2700 Па, 65 дБ и 300 мл соответственно. Робот Xiaomi слегка выигрывает в мощности всасывания, но уступает по уровню шума и объему ёмкости для воды.Протестировал оба пылесоса с разницей в неделю, чтобы поверхность пола успевала запачкаться. Устройства тестировались отдельно в двух режимах: сухом и влажном.По итогу тестирования оба робота-пылесоса справились одинаково хорошо за исключением одной особенности. HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus с сухой и влажной уборкой проходит площадь в тестируемом помещении всегда на несколько минут быстрее. Можно предположить, что он строит карту эффективнее. Впрочем, эта разница незначительна.Ёмкость аккумулятора Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro составляет 5200 мА·ч. Такого запаса хватает примерно на 90 минут автономной работы или на уборку помещения площадью до 150 квадратных метров. Время зарядки от 0 до 100% занимает в среднем 90 минут.HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus получил батарею на 3200 мА·ч, которая способна обеспечить до 120 минут автономной работы или уборку помещения площадью до 200 квадратных метров. Вероятно, такие показатели достигаются благодаря наиболее компактным габаритам робота, поскольку объем его аккумулятора меньше в сравнении с гаджетом Xiaomi.На момент публикации этого обзора стоимость Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro составляет от 23 999 рублей, а HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 — от 20 999 р. Получается при паритете в плане функциональности и качестве уборки гаджет от Xiaomi стоит немного дороже — это основное различие между устройствами. При желании можно к стоимости Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro можно сверху докинуть 3 000 р. и получить версию HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus со станцией самоочистки. Это будет интересный вариант для ленивых пользователей, которые не любят очищать контейнер для пыли сразу после уборки.В остальном за время тестирования я не выявил особых различий между моделями. Есть какие-то мелкие компромиссные особенности, которые балансируются между совокупным набором характеристик. На модель Xiaomi стоит обратить внимание обладателям других умных устройств бренда, чтобы не разрывать цепочку экосистемы. В то же время HONOR CHOICE наиболее интересен в плане соотношения стоимости и характеристик.