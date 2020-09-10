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Сегодня в рамках своей конференции для разработчиков (HUAWEI Developer Conference) компания анонсировала оболочку EMUI 11. Производитель также запустил бета-программу для 10 своих устройств. В основе новинки лежит Android 10, ожидается, что предстоящие сборки будут поставляться с Android 11.В своей новой оболочке Huawei переосмыслила анимацию пользовательского интерфейса с применением кинематографичного эффекта «long-take». Нечто подобное вы могли наблюдать в фильме «1917», когда создается ощущение, как будто всё снято одним дублем.Так и в интерфейсе EMUI 11 разработчики применили этот эффект, с помощью которого все изменения происходят за пределами фокусировки взгляда. На это можно будет обратить внимание в системных приложениях, таких как «Галерея» и «Календарь».Huawei добавила в EMUI 11 поддержку сменяемых тем для функции Always on Displays (AOD). Пользователи также смогут установить на заблокированный экран изображение, видео или GIFку.В стандартной «Галерее» появилась поддержка жеста щипка для переключения отображения фото и видео по дням и месяцам. Содержимое вкладки «Альбомы» теперь размещается с соотношением сторон 4:3.В EMUI 11 живые иконки вышли за рамки панели уведомлений. Этой функцией теперь обзавелись некоторые системные приложения, среди которых «Телефон», Huawei Music, Huawei Notepad и прочие.Пользователи могут изменять размер окон плавающих приложений и даже переключаться между ними из дока. На складных устройствах, таких как Mate X и Mate Xs можно будет открывать несколько приложений в таком режиме.Функция Multi-Screen Collaboration 3.0, которая позволяет запускать мобильные приложения на компьютере, теперь может открывать одновременно до трех программ. Также пользователи смогут использовать камеру своих устройств в качестве веб-камеры на своих ПК. Помимо этого добавили возможность редактирования хранящихся на ПК документов с мобильного устройства на EMUI 11.EMUI 11 будет уведомлять пользователей об использовании камеры, микрофона и GPS в строке состояния. Появится возможность обмена фотографиями без EXIF-данных, в которых записывается информация о геопозиции и прочее.В системных приложениях «Галерея» и Huawei Notes появились скрытые альбомы и заметки. Новая функция Safety Cast будет ограничивать отображение конфиденциального контента на экране пользователя.Huawei назвала 10 устройств, которые смогут принять участие в программе бета-тестирования:Помимо этого, сообщается, что компания в ближайшие дни добавит в программу серию Honor 30, Honor V30 и Huawei Nova 7. Даты запуска публичной версии EMUI 11 пока не называются.