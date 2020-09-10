Сегодня в рамках своей конференции для разработчиков (HUAWEI Developer Conference) компания анонсировала оболочку EMUI 11. Производитель также запустил бета-программу для 10 своих устройств. В основе новинки лежит Android 10, ожидается, что предстоящие сборки будут поставляться с Android 11.
Длительная анимация
В своей новой оболочке Huawei переосмыслила анимацию пользовательского интерфейса с применением кинематографичного эффекта «long-take». Нечто подобное вы могли наблюдать в фильме «1917», когда создается ощущение, как будто всё снято одним дублем.
Так и в интерфейсе EMUI 11 разработчики применили этот эффект, с помощью которого все изменения происходят за пределами фокусировки взгляда. На это можно будет обратить внимание в системных приложениях, таких как «Галерея» и «Календарь».
Новый Always on Displays (AOD)
Huawei добавила в EMUI 11 поддержку сменяемых тем для функции Always on Displays (AOD). Пользователи также смогут установить на заблокированный экран изображение, видео или GIFку.
Обновленная «Галерея»
В стандартной «Галерее» появилась поддержка жеста щипка для переключения отображения фото и видео по дням и месяцам. Содержимое вкладки «Альбомы» теперь размещается с соотношением сторон 4:3.
Живые иконки
В EMUI 11 живые иконки вышли за рамки панели уведомлений. Этой функцией теперь обзавелись некоторые системные приложения, среди которых «Телефон», Huawei Music, Huawei Notepad и прочие.
Многоэкранная совместная работа 3.0 и интеллектуальное многооконное пространство
Пользователи могут изменять размер окон плавающих приложений и даже переключаться между ними из дока. На складных устройствах, таких как Mate X и Mate Xs можно будет открывать несколько приложений в таком режиме.
Функция Multi-Screen Collaboration 3.0, которая позволяет запускать мобильные приложения на компьютере, теперь может открывать одновременно до трех программ. Также пользователи смогут использовать камеру своих устройств в качестве веб-камеры на своих ПК. Помимо этого добавили возможность редактирования хранящихся на ПК документов с мобильного устройства на EMUI 11.
Конфиденциальность и безопасность
EMUI 11 будет уведомлять пользователей об использовании камеры, микрофона и GPS в строке состояния. Появится возможность обмена фотографиями без EXIF-данных, в которых записывается информация о геопозиции и прочее.
В системных приложениях «Галерея» и Huawei Notes появились скрытые альбомы и заметки. Новая функция Safety Cast будет ограничивать отображение конфиденциального контента на экране пользователя.
Бета-версия и доступность EMUI 11
Huawei назвала 10 устройств, которые смогут принять участие в программе бета-тестирования:
- HUAWEI P40
- HUAWEI P40 Pro
- HUAWEI P40 Pro +
- HUAWEI Mate 30
- HUAWEI Mate 30 5G
- HUAWEI Mate 30 Pro
- HUAWEI Mate 30 Pro 5G
- PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 30 RS
- HUAWEI MatePad Pro
- HUAWEI MatePad Pro 5G
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