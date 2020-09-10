Компания Huawei провела презентацию новых устройств. Она показала беспроводные наушники FreeBuds Pro и FreeLace Pro, смарт-часы Watch GT 2 Pro, фитнес-часы Watch Fit, а также обновлённые версии ноутбуков MateBook X и MateBook 14.
FreeBuds Pro и FreeLace Pro
Наушники FreeBuds Pro работают на процессоре Kirin A, обладают драйверами диаметром 11 мм и аккумуляторами ёмкостью 52,5 мАч. Они поддерживают приём и передачу сигнала по технологии Bluetooth 5.2, а также шумоподавление с помощью системы из трёх микрофонов в каждом наушнике (один обращён вперед, два назад). Также предусмотрено одновременное подключение к двум источникам звука (например, смартфону и ноутбуку).
Минимальная автономность наушников — 4,5 часа с включенным шумодавом, максимальная — до 30 часов без шумоподавление и с периодической подзарядкой от чехла. Масса каждого наушника — 6,1 г, благодаря чему они почти не ощущаются в ушах.
FreeBuds Pro будут продаваться в Европе за 199 евро. Продажи начнутся в октябре.
Наушники FreeLace Pro получили систему активного шумоподавления с двумя микрофонами в каждом наушнике, что позволяет нейтрализовать помехи громкостью до 40 дБ. Если необходимо услышать внешние звуки, активное шумоподавление можно отключить нажатием и удерживанием левого наушника. Передачу звука во время голосовых вызовов обеспечивает система из нескольких микрофонов с шумоподавлением. Интеллектуальный алгоритм отвечает за чёткость передачи речи даже при разговоре в шумной обстановке, при сильном ветре или в вагоне метро. Динамики диаметром 14 мм с независимой низкочастотной звуковой трубкой обеспечивают звучание в широком диапазоне частот. Наушники поддерживают фирменную функцию Huawei HiPair, обеспечивающую быстрое сопряжение с мобильными устройствами Huawei простым подключением зарядного разъёма к порту USB Type-C. Обладатели FreeLace Pro могут переключаться между двумя различными источниками сигнала без необходимости заново устанавливать соединение: достаточно дважды нажать на кнопку питания и наушники автоматически установят связь с предыдущим подключенным устройством.
FreeLace Pro будут продаваться в Европе за 119 евро, а в России эти наушники оценены в 7 990 рублей. Оформить предзаказ на них в нашей стране можно с 10 сентября, а 18 сентября они поступят в открытую продажу.
Watch GT 2 Pro и Watch Fit
Watch GT 2 Pro — топовые смарт-часы, которые обладают круглым OLED-циферблатом диагональю 1,39 дюйма при разрешении 454×454 пикселей с защитой сапфировым стеклом, титановым корпусом и кожаным браслетом. Они автоматически распознают более ста различных режимов тренировок, а также следят за циклами сна, пульсом и содержанием кислорода в крови пользователя.
Часы работают на операционной системе LiteOS и оснащены процессором Kirin, пульсометром, пульсоксиметром и GPS-модулем. Они поддерживают беспроводную зарядку, батареи хватает на две недели работы, а при использовании GPS или музыкального плеера автономность снижается до 30 или 24 часов соответственно. 5-минутной зарядки хватает им на 10 часов работы с отключенным модулем GPS.
В часах Huawei Watch Fit используется сенсорный AMOLED-экран диагональю 1,64 дюйма с разрешением 280×456 пикселей и графической плотностью 326 точек на дюйм. Экран защищён стеклом с эффектом 2.5D, а справа размещена кнопка для пробуждения устройства. Некоторые циферблаты работают в режиме Always On, в котором экран всегда включен и отображает время, дату, день недели и другую информацию.
Часы Huawei Watch Fit оснащены GPS-модулем, пульсометром, измерителем уровня кислорода в крови, датчиком освещённости, гироскопом и акселерометром. На экране выводится информация о физической активности за день и уведомления от смартфона, в том числе о входящих телефонных вызовах. Также можно управлять воспроизведением музыки и фотосъёмкой, узнавать погоду, запускать поиск смартфона. Кроме того, часы могут работать как будильник (бесшумно — вибрацией на запястье) и отслеживать качество сна. Корпус водонепроницаемый, поэтому часы можно использовать в бассейне или душе и они не сломаются, если попасть с ними на прогулке под дождь. Поддерживается автоматическое отслеживание достижений в 11 видах активности — от йоги до динамичного спорта. Время работы Huawei Watch Fit от одной зарядки — до десяти дней в зависимости от интенсивности использования. При включенном GPS-модуле автономность составляет 12 часов. Благодаря технологии Huawei SuperCharge, пятиминутной зарядки хватит на целый день, а за полчаса батарея зарядится до 70%.
Продажи Watch GT 2 Pro начнутся в Европе в сентября по цене 349 евро. За 329 евро можно будет купить спортивную модель с силиконовым ремешком. Часы Watch Fit будут стоить в Европе 129 евро, а в России они продаются за 8 490 рублей, предзаказ уже объявлен, доставка покупателям начнётся 18 сентября.
MateBook X и MateBook 14
Обновлённая версия ноутбука MateBook X стала ещё производительнее и легче по весу. В ней используется 13-дюймовый сенсорный LTPS-экран с разрешением 3K (278 ppi), яркостью 400 нит и полным охватом спектра sRGB. Масса устройства — 1 кг.
В зависимости от региона будут продаваться версии MateBook X с процессорами Intel Core i5-10210U или Core i7-10510U. Активного охлаждения не предусмотрено, тепло отводится только радиаторами и корпусом. Графика интегрированная, объём оперативной памяти 16 ГБ, в SSD-накопителе 512 ГБ. У ноутбука всего два разъёма USB Type-C и нет никаких других портов, но в комплектацию входит док с USB-A, VGA и HDMI. В этой модели Huawei отказалась от отдельного модуля Share NFC Pad, который обеспечивает быстрое сопряжение ноутбука со смартфоном, теперь NFC встроен в тачпад.
Обновлённый MateBook X будет стоить в Европе 1599 или 1799 евро в зависимости от процессора. Продажи начнутся в октябре.
MateBook 14 — обновлённый ноутбук средней ценовой категории с 14-дюймовым экраном, процессором AMD Ryzen, интегрированной графикой, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем и аккумулятором на 10 часов воспроизведения FHD-видео. Он весит 1,49 кг, у него два порта USB Type-A, один порт USB Type-C и HDMI-выход. Экран обладает разрешением 2160×1440 пикселей и занимает примерно 90% лицевой панели.
Цены на различные модификации:
- Ryzen 7 4800H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD и с тачскрином — 1047 евро
- Ryzen 5 4600H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD — 947 евро
- Ryzen 5 4600H, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD — 849 евро
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