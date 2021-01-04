Huawei Mate 40 Pro

Специалисты из DxOMark назвали Huawei Mate 40 Pro смартфоном с лучшей селфи-камерой. Такие выводы были сделаны на основе комплексного тестирования и сравнения модели с гаджетами других брендов.

Huawei Mate 40 Pro оснащается двойным модулем фронтальной камеры, в который входит 13-мегапиксельный объектив с 1/2,8-дюймовым сенсором и датчиком ToF, предназначенным для создания эффекта боке на портретных снимках. Устройство заняло первое место в рейтинге DxOMark, набрав 110 баллов за счет наилучшей производительности в большинстве условий съемки.

Сообщается, что камера Huawei Mate 40 Pro обеспечивает отличную экспозицию в условиях с недостаточным освещением, а также с широким динамическим диапазоном. Тесты также показали, что цвета и оттенки передаются довольно точно, устройство сохраняет хороший баланс белого в ночных сценах и создаёт приятных эффект боке.

Из недостатков были названы незначительные проблемы, среди которых рандомные артефакты и ошибки баланса белого в оттенках кожи. Также иногда появляются ошибки отделения фона в портретном режиме.


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Источник:

DxOMark DxOMark

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