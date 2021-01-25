«Huawei стало известно о волне необоснованных слухов по поводу возможной продаже флагманских серий. У этой информации отсутствует какое-либо основание. У нас нет таких планов», — заявил представитель Huawei.







Huawei на начальном этапе переговоров по продаже своих флагманских серий P и Mate. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника близких к событиям. Это может привести к тому, что производитель полностью откажется от выпуска флагманов и сосредоточит усилия на бюджетном и среднеценовом сегменте.Китайская компания несколько месяцев ведёт переговоры с консорциумом во главе с инвестиционными фирмами при поддержке правительства Шанхая. По словам одного из источников, Huawei начала изучение возможности продажи своих флагманских серий в сентябре прошлого года.По данным консалтинговой компании IDC, оборот поставок смартфонов серий Mate и P с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2020 года составил 39,7 миллиарда долларов. Huawei еще не приняла окончательного решения о продажа. Сообщается, что переговоры могут остаться на уровне обсуждения, поскольку компания всё еще пытается производить свои устройства на чипах Kirin сама.Правительство Шанхая заявило, что не осведомлено о ситуации и отказалось от дальнейших комментариев. Если информация о продаже флагманских линеек окажется верной, то этом может только означать, что у Huawei не осталось надежд на возможные послабления санкций со стороны администрации Байдена. Напомним, китайская компания находится в торговом черном списке США с 2019 года, а в связи с этим она не может вести бизнес с американскими технологическими гигантами, такими как Google.По словам второго источника, инвестфирмы Шанхая, поддерживаемые со стороны правительства, могут сформировать консорциум с дилерами Huawei для поглощения серий P и Mate по аналогии сделке с Honor. В таком случае китайский производитель мог бы сохранить управленческую команду для нового предприятия в случае удачной сделки.