Huawei представила версию MateBook 14 с процессором AMD







Компания Huawei анонсировала в Сингапуре обновлённую версию ноутбука MateBook 14. В эту модель MateBook 14 установлен 14-дюймовый экран с разрешением 2K, соотношением сторон 3:2 и тонкой рамкой, процессор AMD Ryzen 4000H и аккумулятор ёмкостью 56 Вт•ч, рассчитанный на воспроизведение ноутбуком до 10 часов видео с разрешением Full HD.Среди прочей начинки — 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ в твёрдотельном накопителе, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi ac. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев для защищённого входа в систему, а веб-камера утоплена в специальный отсек клавиатуры и может выдвигаться при необходимости. Охлаждение вентиляторное, с помощью малошумной системы Shark Fin 2.0. В качестве операционной системы используется Windows 10.Huawei будет принимать предзаказы на MateBook 14 AMD Edition с 9 по 15 января, а продажи начнутся 16 января. Ноутбук будет продаваться в странах Азии примерно за 1000 долларов США, а спустя несколько месяцев можно ожидать его появления в других регионах планеты, в том числе России.Первые покупатели MateBook 14 AMD Edition получат от Huawei подарки, в том числе рюкзак для переноски ноутбука, беспроводную мышь и умную колонку Sound X.Huawei также представила планшет MatePad T 10S стоимостью 225 долларов США. Он оснащён экраном диагональю 10,1 дюйма, процессором Kirin 710A, 3 ГБ оперативной памяти, накопителем 64 ГБ со слотом для карты памяти, динамиками Harmаn/Kardon и аккумулятором ёмкостью 5100 мА•ч. Покупатели этого устройства получат в подарок флип-чехол для планшета и миниатюрную bluetooth-колонку.