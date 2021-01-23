В конце 2020 года компания Huawei выпустила бета-версию операционной системы HarmonyOS 2.0 для нескольких моделей смартфонов. Пользователи могут установить эту ОС вместо Android, а некоторые из них стали выкладывать видео, на которых показан её интерфейс.
Судя по видео, HarmonyOS 2.0 мало чем отличается от оболочки EMUI, что неудивительно, ведь новая ОС частично основана на Android и содержит фреймворк, позволяющий запускать Android-приложения без внесения изменений в их код. Приложения для Android работают с HarmonyOS 2.0 точно так же, как в своей родной среде.
Бета-версия HarmonyOS 2.0 доступна смартфонам Huawei P30, P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro и Mate 30 Pro 5G, а также планшету MatePad Pro. Она тестируется в Китае как силами Huawei, так и сторонними разработчиками.
Huawei выложила исходный код HarmonyOS 2.0 на китайском аналоге GitHub — платформе Gitee, а разработчикам предоставлены различные утилиты для создания и оптимизации приложений под эту платформу. HarmonyOS совместима с другими устройствами (телевизорами, компьютерами, смарт-часами, бытовой техникой и т. п.), все они могут тесно взаимодействовать друг с другом в единой экосистеме.
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Вобщем выложили код в общий доступ, будем посмотреть: ведро ли это на самом деле или нет. А то кто-то кукарекал тут раньше времени.