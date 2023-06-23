HUAWEI объединилась с Freedive SuperHOME в рамках Чемпионата Азии по фридайвингу 2023

В преддверии Азиатского чемпионата по фридайвингу 2023 компания HUAWEI анонсировала партнёрство с популярнейшим центром обучения фридайвингу Freedive SuperHOME, расположенному на Филиппинах. Турнир проходил в Панглао, Бохол, с 10 по 18 июня.
Чемпионат Азии по фридайвингу проводился совместно с Just One Breath Freediving и Freedive SuperHOME. Это самый крупный турнир в Азии с 2014 года, в рамках которого могли поучаствовать дайверы всех уровней подготовки.
Центр обучения Freedive SuperHOME предлагает тренировки на глубине в открытом океане и в бассейне, а также курсы AIDA и Molchanovs для всех уровней. Все соревнования турнира проводились по самым высоким стандартам высококвалифицированной командой организаторов, судей и спасателей.
HUAWEI выступила официальным спонсором Чемпионата Азии по фридайвингу 2023, поскольку совсем недавно компания представила новые смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate с функцией дайвинга. Полный обзор от нашего главреда Георгия Лямина доступен по этой ссылке.
«Стильные HUAWEI WATCH Ultimate предлагают множество функций, необходимых для профессионального дайвера. Смарт-часы фиксируют детали каждого моего погружения, благодаря чему я могу составить и проанализировать свой план на следующее погружение. Здесь также есть таймер времени зависания — крутая функция, которую я не видел в других часах для дайверов», — отметил Оливер Лу Кин, сооснователь Freedive SuperHOME.
Победителем Чемпионата Азии по фридайвингу 2023 стал спортсмен из Китая Цзинь Ван, который побил рекорд, погрузившись на 116 и 109 метров в категории CWT (постоянный вес) и FIM (свободное погружение). С этим достижением Ван стал 6-кратным чемпионом Азии по фридайвингу. В день соревнований он использовал смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate, которые предоставляли ему точную и важную информацию, необходимую для достижения максимальных результатов и безопасности.
Больше информации доступно на официальном сайте Чемпионата Азии по фридайвингу 2023 года.