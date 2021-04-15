



На конференции аналитиков в Шэньчжэне, Китай, глава Huawei Сюй Чжицзюнь объявил, что компания запустит свои сети 6G к 2030 году, при этом они будут в 50 раз быстрее 5G. Это, безусловно, можно назвать сюрпризом, потому что на данный момент сети 5G развиваются достаточно медленно, и все силы брошены на расширение их покрытия и создание новых модемов, так что о 6G пока мало кто всерьез задумывается.



Но только не Huawei: Чжицзюнь добавил, что в процессе внедрении 5G компания уже намного опережает конкурентов, а это означает, что Huawei уже имеет серьезное преимущество при обсуждении исследований и разработок, которые войдут в стандарт 6G.



Цуй Баогуо, заместитель декана Информационной школы Университета Цинхуа, считает, что скорость загрузки в сетях 6G может достигать 1000 гигабит в секунду с задержкой в ​​десятые доли миллисекунды. Иными словами, скорость вырастет в 50 раз относительно 5G, а задержки уменьшатся на порядок. Кроме того, 6G будет поддерживать большую плотность подключения и эффективнее использовать спектр.







Баогуо также отмечает, что сверхскоростная сеть — это всего лишь ответвление 6G. По мнению экспертов, «правильная» сеть 6G получится путем интеграции наземной беспроводной и спутниковой связи, что приведет к бесшовному глобальному охвату: благодаря спутниковому подключению интернет будет в любой точке земного шара.







Более того, в сетях 6G будут исправлены текущие недостатки 5G — например, проблемы с соединением при высокой скорости движения. По мнению экспертов, максимальная скорость установления соединения в сетях 6G превысит 1000 км/ч: иными словами, получить к ней доступ получится даже с борта самолета.