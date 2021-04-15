На конференции аналитиков в Шэньчжэне, Китай, глава Huawei Сюй Чжицзюнь объявил, что компания запустит свои сети 6G к 2030 году, при этом они будут в 50 раз быстрее 5G. Это, безусловно, можно назвать сюрпризом, потому что на данный момент сети 5G развиваются достаточно медленно, и все силы брошены на расширение их покрытия и создание новых модемов, так что о 6G пока мало кто всерьез задумывается.

Но только не Huawei: Чжицзюнь добавил, что в процессе внедрении 5G компания уже намного опережает конкурентов, а это означает, что Huawei уже имеет серьезное преимущество при обсуждении исследований и разработок, которые войдут в стандарт 6G.

Цуй Баогуо, заместитель декана Информационной школы Университета Цинхуа, считает, что скорость загрузки в сетях 6G может достигать 1000 гигабит в секунду с задержкой в ​​десятые доли миллисекунды. Иными словами, скорость вырастет в 50 раз относительно 5G, а задержки уменьшатся на порядок. Кроме того, 6G будет поддерживать большую плотность подключения и эффективнее использовать спектр.



Баогуо также отмечает, что сверхскоростная сеть — это всего лишь ответвление 6G. По мнению экспертов, «правильная» сеть 6G получится путем интеграции наземной беспроводной и спутниковой связи, что приведет к бесшовному глобальному охвату: благодаря спутниковому подключению интернет будет в любой точке земного шара.

Более того, в сетях 6G будут исправлены текущие недостатки 5G — например, проблемы с соединением при высокой скорости движения. По мнению экспертов, максимальная скорость установления соединения в сетях 6G превысит 1000 км/ч: иными словами, получить к ней доступ получится даже с борта самолета.



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Huawei Will be Launching 6G by 2030 and It Will Be 50 Times Faster Than 5G Huawei Will be Launching 6G by 2030 and It Will Be 50 Times Faster Than 5G

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