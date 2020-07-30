





Второй квартал 2020 года выдался весьма удачным для Huawei. Китайская компания обошла по продаже смартфонов своего ближайшего конкурента — Samsung.Сообщается, что на такой успех могла повлиять в первую очередь китайская экономика, которая раньше всех начала восстанавливаться после пандемии коронавируса COVID-19. Это позволило Huawei продать более 70% от всех реализованных смартфонов в Китае. Samsung во втором квартале продала 53,7 миллиона смартфонов, а китайский производитель — 55,8 миллиона штук. Таким образом Huawei впервые стала крупнейшим поставщиком смартфонов в мире за всё время своего существования.Также отмечается, что на рост продаж китайской компании положительно повлияли американские санкции. Из-за патриотического подъема на местном рынке потребители отдавали предпочтение устройствам Huawei, которая увеличила там объемы продаж смартфонов на 8%, а вот на зарубежных рынках они упали на 27%.Аналитики сошлись во мнении, что успех Huawei, скорее всего, не сыграет в долгосрочную перспективу. Это обуславливается сразу несколькими причинами — в ближайшее время экономика во всём остальном мире начнет восстанавливаться от последствий пандемии и американские санкции окажут неизбежное влияние на бизнесе компании.