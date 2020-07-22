Huawei P30

В третьем квартале 2020 года компания Huawei выпустит обновление EMUI 11 для своих смартфонов и планшетов. Устройства, выходящие под брендом Honor, будут обновлены до новой версии оболочки Magic UI, создаваемой на базе EMUI 11.

Известно, что EMUI 11 создаётся на основе обновления Android 11, бета-версия которого уже доступны обладателям смартфонов Google Pixel и некоторых других брендов. Очевидно, что новые оболочки Huawei и Honor получат все новые функции, реализованные в Android 11, а также дополнительные надстройки, которые расширят стандартные возможности этой операционной системы.

EMUI 11 станет одним из самых крупных обновлений за всё время существования этой оболочки. Huawei, к примеру, планирует реализовать в ней глубокую интеграцию различных устройств, благодаря чему пользователь с помощью смартфона сможет взаимодействовать с другими своими гаджетами — ноутбуком, смарт-часами, умными колонками, телевизором, фитнес-браслетом и устройствами умного дома (естественно, тоже от Huawei или Honor). 

Пользователь, например, сможет перенаправлять голосовой вызов на умную колонку, вызов по видеосвязи на телевизор и легко переносить файлы на ноутбук. В перспективе также будет реализована связь с автомобильными системами. Кроме того, за неимением доступа к сервисам Google компания Huawei продолжит развивать свои собственные сервисы HMS, в том числе платформу для приложений и игр AppGallery.

Ожидается, что EMUI 11 будет изначально использоваться на смартфонах Huawei флагманской серии P40, выпуск которой запланирован на октябрь. В дальнейшем установить обновлённую версию этой оболочки смогут обладатели флагманов Huawei P30, Huawei P40, Huawei Mate 20 и Huawei Mate 30. Смартфоны более доступной ценовой категории будут обновлены позже — ориентировочно к концу года. Презентация EMUI 11 может состояться в начале сентября, то есть почти сразу же после того, как Google выпустит обновление Android 11.


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