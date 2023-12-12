Надежная и стабильная связь в ноутбуках HUAWEI

Интернет-соединение высшего уровня

Базовая станция в вашем ноутбуке

Вместо вывода

Современный ноутбук это не только передовое железо, яркий экран и тонкий корпус. Да, эти параметры несомненно важны при выборе основного рабочего инструмента, но любая навороченная начинка будет малоэффективна, если интернет работает с перебоями. Благодаря передовой антенне Metaline, инженеры HUAWEI создают устройства, которые обеспечивают высокоскоростное и стабильное соединение в любых условиях.Маршрутизатор не всегда может находиться рядом с вами. Многоквартирный дом с обилием стен и перегородок или офис в несколько уровней, все это ведет к ослаблению сигнала. Для повышения мощности каналов приема и передачи данных, в антеннах HUAWEI Metaline используют метаматериалы, что позволяет обеспечить беспроводное подключение даже на расстоянии до 270 метров от роутера. Для сравнения, это как два футбольных поля с запасом. С такими характеристиками можно не переживать за притормаживающий браузер или потерю сигнала во время важной видеоконференции.Еще одной причиной плохого интернет-соединение являются стены. Кирпичные строения, арматурные каркасы, и обилие сторонних сигналов от бытовой техники гасят Wi-Fi сигнал, даже если роутер находится в соседней комнате. Зачастую проблема решается покупкой дополнительного оборудования вроде усилителей или репитеров, что может влететь в дополнительную копеечку.Инженеры HUAWEI подумали об этом и оптимизировали антенну, что улучшило преобразование сигналов на 70% по сравнению с обычными вариантами. Если к сети подключены несколько смартфонов, планшет, телевизор, а на паре ноутбуков ведутся сражения в онлайн-играх, пинг будет ниже на 40%, даже при ослабленном сигнале. Что касается видеозвонков, то тут HUAWEI Metaline демонстрирует снижение задержки более чем на 38% по сравнению с ноутбуками сторонних производителей, а значит картинка не зависнет в самый ответственный момент.В чем секрет столь высоких показателей соединения? Все просто. У компании колоссальный опыт в сфере коммуникационных технологий. Знания инженеров HUAWEI позволили создать антенну из метаматериалов уровня базовой станции и поместить ее в свои ноутбуки.Метаматериал — это искусственный материал с особыми физическими свойствами, которыми не обладают природные компоненты. С их помощью и была создана антенна HUAWEI Metaline. Ее конструкция обеспечивает больше резонансных режимов и повышает общую эффективность работы. Кроме того, специалисты используют характеристики отрицательного отражения метаматериалов, чтобы сложить антенну. В совокупности общая производительность и эффективность преобразования сигнала стоит на голову выше конкурентных технологий.При этом столь профессиональное решение не отразилось на толщине и весе устройств. Специалисты создали тонкую плату и отвели модулю специальное место внутри корпуса, чтобы сигнал не экранировал от металлического покрытия. Кроме того, сдерживающая стенка внутри ноутбука, эффективно отделяет антенну от внутренней электрической схемы и снижает влияние внутренних помех до минимума. Благодаря такому решению можно спокойно передавать большие объемы информации, даже если между рабочим местом и роутером стоят две массивных стены. Положительный результат подтвердился в ходе проведения тысячи тестов и симуляций.Приятно, что компания уделяет внимание не только производительности, но и стабильности работы на всех уровнях производства. Это позволяет пользователям бренда быть уверенными в надежности своего ноутбука в самых экстремальных условиях. И появление антенны HUAWEI Metaline яркий тому пример.