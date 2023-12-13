В Дубае прошла презентация новых продуктов HUAWEI

Александр


Компания Huawei провела презентацию под слоганом «Создавая красоту», в ходе которой были представлены планшеты HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма, HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte, ноутбук HUAWEI MateBook D 16, а также наушники HUAWEI FreeClip с передовой конструкцией открытого типа. Запуск новых продуктов, сочетающих технологии и стильный дизайн, стал продолжением представленной ранее концепции «Опережая тренды». 

Планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2: умный помощник в креативных делах



Планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма отличается легким весом 580 г и толщиной 5,5 мм. Гибкий OLED-экран с узкими рамками 3,4 мм и большой полезной площадью 94%  вместе с технологией HUAWEI X-True и системой HUAWEI SOUNDTM обеспечивают полное погружение в развлекательный контент.

Поддержка стилуса HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) с технологией NearLink и клавиатуры HUAWEI Smart Magnetic Keyboard предоставляет дополнительные возможности для творчества.

HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) подключается к планшету по NearLink, поддерживает более 10 000 уровней чувствительности к нажатиям и отличается быстрым откликом. А новая съемная клавиатура HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, оснащенная полноразмерным тачпадом, превращает планшет в компьютер за считанные секунды.

Компания также представила планшет HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte, оснащенный матовым экраном PaperMatte с разрешением 2800 × 1840 пикселей и максимальной частотой обновления 144 Гц. Устройство обеспечивает реалистичный опыт работы с контентом, как при чтении и письме на бумаге. 

Наушники HUAWEI FreeClip: симбиоз технологий и стиля



Новые наушники HUAWEI FreeClip отличаются передовой конструкцией открытого типа и состоят из двух компонентов, соединенных особым элементом — инновационным эластичным коннектором C-bridge design. Благодаря коннектору стильное устройство комфортно располагается в ушах, не вызывая неприятных ощущений. При подзарядке в чехле наушники HUAWEI FreeClip обеспечивают до 36 часов прослушивания аудио. Оба наушника обладают идентичной конструкцией и взаимозаменяемы, поддерживают функцию шумоподавления на базе искусственного интеллекта во время вызовов и могут подключаться к двум устройствам. 

Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 2024: компактный корпус, широкие возможности



HUAWEI MateBook D 16 оснащен большим 16-дюймовым экраном HUAWEI FullView с режимом защиты зрения. При этом ноутбук весит как некоторые 15,6-дюймовые ноутбуки — всего 1,68 кг, а его толщина составляет 17 мм. Полезная площадь экрана достигает 90%, благодаря чему открывается дополнительное пространство для творческих задач, а 180-градусная поворотная петля позволяет расположить экран под удобным углом, гарантируя максимальную портативность.

Ноутбук также оснащен процессором Intel Core серии H 13-го поколения, системой охлаждения с двумя вентиляторами Shark fin и емкой батареей до 70 Вт·ч. Все это позволяет легко справляться с одновременным выполнением ресурсоемких задач. HUAWEI MateBook D 16 также является первым в мире ноутбуком, получившим 5 звезд по системе сертификации качества сигнала Wi-Fi SGS. Ноутбук поддерживает подключение на сверхдальнем расстоянии до 270 метров. Модель также поддерживает функцию «Суперустройство» и режимы умной видеоконференции.

Помимо этого, было анонсировано глобальное мероприятие 5 января 2024, которое будет проводиться в сотрудничестве с GoPaint. В рамках данного мероприятия Huawei представит платформу, на которой создатели цифрового контента со всего мира могут публиковать свои работы. Компания надеется, что это вдохновит многих на то, чтобы приобщиться к творчеству.

Доступность и цены

Ноутбук MateBook D 16, планшеты MatePad Pro 13,2 и MatePad Air с экраном PaperMatte, а также наушники HUAWEI FreeClip будут доступны на рынке по следующим ценам: 

• HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма от €999  
• M-Pencil (3-го поколения) от €99  
• Съемная клавиатура для HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма от €199  
• HUAWEI FreeClip от €199  
• HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition от €599  
• HUAWEI MateBook D 16 от €999  

О Huawei Consumer BG

Продукты и услуги HUAWEI доступны более чем в 170 странах мира, и ими пользуется треть населения планеты. Также создано 14 центров исследований и разработок в разных странах, включая Германию, Швецию, Финляндию, Францию, Индию и Китай. Huawei Consumer BG является одним из трех подразделений Huawei и охватывает смартфоны, ПК и планшеты, носимые устройства, облачные сервисы и т.д. Подразделения компании в разных странах располагают более чем 30-летним опытом в телекоммуникационной отрасли и предоставляют новейшие технологические достижения пользователям по всему миру.
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Комментарии

wetwet
+846
wetwet
как мало внятных картинок
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