Обзор HUAWEI MateBook E Go: компактное решение рабочих задач

Уверен словосочетание «надежный рабочий ноутбук» рисует вполне определенную картинку в воображении. Металлический корпус, складная конструкция, а еще он должен быть легким и не занимать много места в рюкзаке. При таком раскладе планшетные трансформеры выглядят, как игрушки переполненные компромиссами. Но не когда речь идет о HUAWEI MateBook E Go. Устройство далеко ушло от всех минусов Android-систем и работает на полноценной Windows 11 с мощным процессором на борту. Мы опробовали гаджет на деле и рассказываем, почему пора забыть о том, что мобильный планшет не может стать полноценным помощником на работе и дома.В презентабельной белой коробке мы найдем кабель USB-C и небольшой блок на 65 Вт, который можно использовать для заряда других устройств HUAWEI и не только. Отдельно сложена клавиатура и задняя магнитная накладка. Вместе они служат достойной защитой для гаджета. Если панель клавиш отстегнуть, останется простой и надежный барьер от царапин на задней крышке планшета. Плюс это еще и подставка — ножка откидывается и позволяет регулировать угол обзора от 120 до 160°, если держать устройство в альбомной ориентации.Сборка неизменно надежная. Ни зазоров, ни прогибов вы не найдете. Все аккуратно подогнано без люфтов и неприятных скрипов. Алюминиевый корпус выполнен в традиционном для HUAWEI «Туманно-сером» цвете. Матовое покрытие не так сильно скользит в руке, как это бывает с глянцевыми вариантами. А в связке с накладкой, так и вообще переживать за внезапный «побег» гаджета из рук не приходится.По бокам HUAWEI MateBook E Go расположены два порта USB-C порта и это отличное решение. Например, на моем рабочем столе массив из розеток расположен слева и делать перестановку из-за правостороннего порта очень непрактично. Конечно, длинна кабеля зачастую позволяет достать до питания, но тянуть провод через весь корпус занятие такое себе. В общем удобно, как не крути.Клавиши управления собраны в одном месте. Сверху на левой грани спрятался сканер отпечатка утопленный в корпус, он же служит клавишей питания. Считывание, к слову, происходит мгновенно. Впрочем, посредственные сенсоры это уже давно не про HUAWEI. Рядом, на верхнем торце расположилась регулировка громкости. На правой грани, помимо USB-C есть 3,5-мм вход для проводных наушников и динамик.Габариты дадут фору самому тонкому ноутбуку — всего 710 г при толщине 7,68 мм. С таким вопросов с освобождением места в рюкзаке не возникнет, даже если нужно захватить охапку документов и пару увесистых книг.HUAWEI MateBook E Go снабдили ярким IPS-дисплеем на 12,4 дюймов с разрешением 2560×1600 точек, топовой частотой 120 Гц и яркостью до 400 нит. Даже в солнечный день этого хватает для комфортной работы или просмотра сериалов.Стоит отметить, что отсутствие всеми любимой технологии OLED незаметна от слова совсем. Матрица супер — цвета насыщенные и естественные. Спасибо полноценному охвату цветовых диапазонов P3. Однако для профессиональных графических работ параметры слегка не дотягивают. Можно докрутить ручками в настройках калибровки, но это уже малый, но компромисс. Как и прежде, сертификаты TÜV Rheinland подтверждают, что зрение защищено от воздействия синего цвета и избыточного мерцания.Съемные и комплектные варианты клавиш всегда вызывали у меня скепсис в плане надежности и комфорта при наборе текста. Тут все иначе. Клавиатура низкопрофильная, ход клавиш короткий, но ощутимый — не создается впечатление, что стучишь пальцами по столу.В процессе работы дублирования или непропечатки символов замечено не было. Тачпад компактный, но для выполнения базовых задач его достаточно. Клавиатура имеет свой собственный аккумулятор, поэтому ее можно свободно отстегнуть, отодвинуть планшет подальше и сигнал не потеряется. Подсветки нет, но в подобных устройствах это обычное дело. Не стоит забывать, что управление также реализовано при помощи сенсорного экрана. Правда после планшетной логики придется переучиться на двойные тапы по иконкам. Как ни как Windows.Работает HUAWEI MateBook E Go на процессоре Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, разработанный специально для ноутбуков под управлением Windows. Запас оперативной памяти составил 16 ГБ LPDDR4X. Этого хватает для работы с текстом в Word, Excel, полистать странички соцсетей, а также обработать изображения в Adobe Photoshop или Lightroom.За графику отвечает чип видеопамяти Qualcomm Adreno. Стоит понимать, что процессор родом из сегмента мобильных устройств и ждать запуска даже средне тяжелых игрушек от него не стоит. Начинка осилит запуск тайтлов их начала 00-х. Так я в ходе теста прошел бессмертный Need For Speed: Most Wanted 2005 при отключенном сглаживании и слегка сниженными графическими настройками. Вспомнить Doom 3 или Half-Life 2 тоже получится с комфортом. Что-то более графонистое уже может вызвать проблемы.Тесты HUAWEI MateBook E Go в бенчмарках Geekbench и CrystalDiskMark показаны ниже.Жесткий диск объемом 512 ГБ «разбит» на два раздела: под Windows и хранилище пользователя.Неотъемлемая часть удаленной работы — видеосозвоны. Понимая это, HUAWEI снабдила устройство фронталкой на 8 МП. Камера выдает достойную картинку с автофокусом в довесок. А в сочетании с четырьмя микрофонами, парой громких динамиков и фирменным софтом, проблем со связью не возникает, даже если нет под рукой наушников.Что касается основной камеры, она на 13 МП, но мое устоявшееся мнение, что в планшетах ее наличие требуется разве что для съемок документов или рабочих графиков.Автономность всегда зависит от степени нагрузки на гаджет. HUAWEI MateBook E Go работает от аккумулятора 46 Вт·ч, что позволяет работать в течение 6-7 часов на средней яркости экрана, с учетом запуска игрушек. Если ограничиться офисными задачами и просмотром фильмов заряда хватит часов на 10-12. Цифры нескромные, тем не менее, лучше держать под рукой зарядный блок или просто работать от сети на постоянке.HUAWEI MateBook E Go доказал, что ноутбуки-трансформеры спокойно могут конкурировать с привычными ноутбуками. А если речь идет исключительно о рабочих моментах, даже превзойти их. Они значительно компактнее и легче, что позволяет носить устройство буквально в руках. Мобильный чип Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 отлично справляется с поставленными задачами, а в свободное от работы время позволяет откинуться на диван и запустить игрушку или фильм. Не подкачала и автономность — гаджет без труда вывезет полный рабочий день даже без дополнительной зарядки.