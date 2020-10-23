





Компания Huawei представила обновлённые приложения, пополнившие ассортимент платформы Huawei Mobile Services. В их числе поисковый сервис Petal Search, картографический сервис Petal Maps, сервис для работы с текстовыми документами Huawei Docs и ряд других приложений.Официальное поисковое приложение Huawei Petal Search теперь доступно в 170 странах мира и поддерживает 50 языков, позволяя пользователям быстро находить нужную информацию и услуги.Petal Search осуществляет поиск по более чем 20 категориям, включая приложения, новости, видео, изображения, товары, авиарейсы и локальные бизнесы. Оно также использует сторонние источники, такие как прогноз погоды, калькулятор и курсы валют. Вместо традиционных ссылок на сайты и документы, результаты поиска представлены в виде информационных карточек, что позволяет получать больше информации за меньшее количество кликов.Используя ИИ-возможности мобильных устройств Huawei, приложение Petal Search способно анализировать загруженные фотографии и изображения для визуального поиска. Оно распознаёт широкий перечень объектов, включая людей, животных и архитектурные и природные достопримечательности, а также впервые предоставляет возможность идентификации растений. Голосовой поиск распознаёт речь на английском, испанском, французском, арабском и других языках.В сотрудничестве с глобальными и местными партнерами Petal Search развивает локальный поиск, чтобы предложить актуальную информацию о местных достопримечательностях, услугах и мероприятиях. Сервис поможет подобрать персонализированные рекомендации, ближайшие кафе и рестораны, а также действующие скидки.Приложение Petal Maps — это инструмент для ориентирования и навигации, предоставляющий точное определение местоположения, поиск адресов и списки избранных мест в более чем 140 странах и регионах мира. Petal Maps поддерживает отображение карт и голосовые уведомления на английском, французском, испанском, немецком, итальянском и китайском языках.Кроме того, приложение Petal Maps получило новые функции, позволяющие получать обновления данных об общественном транспорте в некоторых крупных городах в реальном времени, помогая пассажирам планировать маршруты и избегать неожиданностей во время поездок. Используя технологию Super GNSS и алгоритмы распознавания изображений, Petal Maps повышает точность позиционирования и подбирает наиболее эффективные и наименее загруженные маршруты.Благодаря функции управления жестами, появившейся на смартфонах серии Huawei Mate 40, водители могут переключаться между навигационным обзором и картой, делая жест ладонью в направлении экрана, что упрощает взаимодействие и способствует повышению безопасности вождения.Приложение Huawei Docs, доступное для пользователей смартфонов Huawei Mate 40 в более чем 100 странах и регионах, поддерживает просмотр и редактирование документов в более чем 50 форматах, включая PDF, PPT и DOC. Благодаря синхронизации с облаком в реальном времени, Huawei Docs позволяет работать с одним и тем же документом на разных устройствах с единым идентификатором Huawei ID.Обновленный сервис Find Device позволяет пользователям находить смартфоны, часы, наушники и очки Huawei. Пользователи могут удалённо запустить мелодию звонка либо дать команду на блокировку и стирание с устройств всей информации, чтобы защитить конфиденциальные данные.Приложение Huawei Themes получило новые наборы тем для персонализации устройства. На данный момент оно включает обновленные интерфейсы, созданные по мотивам работ известных художников, произведений классической литературы и знаменитых изобретений.Экосистема мобильных сервисов Huawei продолжает расти. AppGallery входит в тройку крупнейших платформ дистрибуции приложений, а приложение Huawei Quick App увеличило количество ежемесячных активных пользователей на 260% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.