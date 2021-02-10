Компания Huawei подала иск Федеральной комиссии по связи США (FCC) в попытке оспорить своё попадание в санкционный список. Она хочет доказать, что FCC действовала за пределами своих полномочий и нарушила конституционный порядок и ряд законов.
В 2019 году FCC объявила, что Huawei и ZTE несут в себе угрозу национальной безопасности страны из-за связи с китайскими властями и военными структурами. Вследствие этого Huawei была внесена в чёрный список Министерства торговли США, ей было запрещено сотрудничать с американскими компаниями и закупать продукты, технологии для производства которых запатентованы в США. Американским операторам связи из-за того же запрета нельзя приобретать у Huawei телекоммуникационное оборудование, а продажи смартфонов Huawei и Honor в этой стране находятся под запретом.
Huawei считает, что обвинения со стороны FCC не были подтверждены никакими доказательствами. Кроме того, утверждения о том, что Huawei представляет собой угрозу для безопасности США, негативно влияют на финансовые показатели Huawei и интересы телекоммуникационного рынка в целом.
Председатель FCC Аджит Пай заявил, что у ведомства было достаточно свидетельств, доказывающих тесную связь Huawei и ZTE с властями и военными КНДР, но обнародовать эти сведения нельзя, поскольку они составляют государственную тайну.
Huawei постарается через суд доказать необоснованность обвинений. Если у компании получится это сделать, можно ожидать, что она будет убрана из санкционного перечня и сможет сотрудничать с американскими компаниями без ограничений, а на её смартфонах снова появится Android со встроенными сервисами Google.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
И ведь прокатывает.