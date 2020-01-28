



Таким образом компания планирует снизить нагрузку на общественный транспорт и снизить возможно распространения вируса в многолюдных местах. Конечно это особо не поможет ситуации в том случае, если город находится в карантине.







Tesla отправила всем китайским пользователям прямо на экраны электромобилей:

Китайское подразделение Tesla сообщило своим клиентам о возможности бесплатно заряжать свои электромобили. Эта инициатива была введена на время вспышки эпидемии коронавируса. Такое решение предназначается для улучшения ситуации с передвижением.Таким образом компания планирует снизить нагрузку на общественный транспорт и снизить возможно распространения вируса в многолюдных местах. Конечно это особо не поможет ситуации в том случае, если город находится в карантине.Tesla отправила всем китайским пользователям прямо на экраны электромобилей:

«Чтобы облегчить ваше передвижение во время вспышки эпидемии, мы предоставим бесплатный доступ к зарядке на наших фирменных станциях. Мы надеемся, что в этот нелегкий период вы сможете по мере необходимости заряжать свои аккумуляторы и беспрепятственно пользоваться своим электромобилем».



Это уже не первый случай, когда Tesla принимает экстренные меры. Компания уже делала нечто подобное, когда бедственные ситуации затрагивали другие регионы. К примеру, в 2017 после последствий урагана Ирма производитель дистанционно снял все ограничения на емкости батарей Model X и Model S во Флориде, увеличив тем самым запас хода электрокаров. То же самое Tesla делала во время калифорнийских пожаров.





