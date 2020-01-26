Сенатор Эдвард Марки заявил, что Tesla должна переименовать технологии помощи водителю, которые она предоставляет под названием «автопилот». По его словам, это необходимо для того, чтобы водители обращали внимание на дорогу во время использования системы.Демократ из Массачусетса Эдвард Марки подчеркнул, что термин «автопилот» создает путаницу у водителей, которые начинают пренебрегать руководством пользователя и инструкциями, где говорится о необходимости контролировать поездку с использованием вспомогательных систем. Смена названия технологии позволит избавиться от этой путаницы.Сенатор также призвал к созданию дополнительной системы мониторинга, обеспечивающей внимание водителей за дорожной ситуацией во время использования автопилота Tesla.