Сенатор Эдвард Марки заявил, что Tesla должна переименовать технологии помощи водителю, которые она предоставляет под названием «автопилот». По его словам, это необходимо для того, чтобы водители обращали внимание на дорогу во время использования системы.
Демократ из Массачусетса Эдвард Марки подчеркнул, что термин «автопилот» создает путаницу у водителей, которые начинают пренебрегать руководством пользователя и инструкциями, где говорится о необходимости контролировать поездку с использованием вспомогательных систем. Смена названия технологии позволит избавиться от этой путаницы.
Сенатор также призвал к созданию дополнительной системы мониторинга, обеспечивающей внимание водителей за дорожной ситуацией во время использования автопилота Tesla.
Демократ из Массачусетса Эдвард Марки подчеркнул, что термин «автопилот» создает путаницу у водителей, которые начинают пренебрегать руководством пользователя и инструкциями, где говорится о необходимости контролировать поездку с использованием вспомогательных систем. Смена названия технологии позволит избавиться от этой путаницы.
Сенатор также призвал к созданию дополнительной системы мониторинга, обеспечивающей внимание водителей за дорожной ситуацией во время использования автопилота Tesla.
«Использование автономной системы помогло снизить количество аварий на 60%. Для наших клиентов безопаснее использовать автопилот, чем обходиться без него», — сообщает Tesla.
Эдвард Марки — член сенатского комитета по торговле, науке и транспорту. Он совместно с сенатором Ричардом Блюменталем, демократом из Коннектикута, впервые обратились к Tesla в мае 2018 года по поводу автономных технологий для транспортных средств.
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