iCloud+

Компания Apple анонсировала новый платный сервис — iCloud+. Она включает в себя повышенную защиту приватности, возможность скрывать адрес электронной почты при регистрации на сайтах через аккаунт Apple ID, а также возможность хранить записи с видеокамер, поддерживающих систему HomeKit.

Стоимость подписки на iCloud+ останется такой же, как у iCloud. При этом записи с камер безопасности не будут отнимать место в облаке. Использовать iCloud+ бесплатно не получится, премиум-возможности облачного хранилища Apple доступны только с абонентской платой.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Обзор iMac на M1: лучшая новинка Apple в 2021 году, даже не спорьте Обзор iMac на M1: лучшая новинка Apple в 2021 году, даже не спорьте

Обзор Apple AirTag: метка для поиска предметов и стильный аксессуар Обзор Apple AirTag: метка для поиска предметов и стильный аксессуар

Обзор iPad Pro (2021): если вы ждали в этом году самый лучший планшет, то он уже вышел Обзор iPad Pro (2021): если вы ждали в этом году самый лучший планшет, то он уже вышел