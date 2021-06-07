





Компания Apple анонсировала новый платный сервис — iCloud+. Она включает в себя повышенную защиту приватности, возможность скрывать адрес электронной почты при регистрации на сайтах через аккаунт Apple ID, а также возможность хранить записи с видеокамер, поддерживающих систему HomeKit.Стоимость подписки на iCloud+ останется такой же, как у iCloud. При этом записи с камер безопасности не будут отнимать место в облаке. Использовать iCloud+ бесплатно не получится, премиум-возможности облачного хранилища Apple доступны только с абонентской платой.