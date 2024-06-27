ICQ не умер — его возродили в первозданном виде

Александр


26 июня 2024 года компания VK закрыла принадлежащий ей проект ICQ. Культовый и суперпопулярный в прошлом мессенджер перестал работать на всех платформах. Почти сразу после «похорон» энтузиасты решили возродить ICQ и запустили неофициальный сервер Nina.

Зарегистрироваться в Nina можно на этом сайте. До 29 июня регистрация бесплатная, а в дальнейшем разработчики планируют брать с новых пользователей небольшое единоразовое пожертвование.

После регистрации можно восстановить свой UIN и продолжить использовать ICQ для общения с другими людьми (правда, список контактов и история чатов не импортируется, поэтому собеседников придётся искать и добавлять вручную). На сайте Nina приводится инструкция по настройке клиентов ICQ на различных платформах, включая веб, Java и Flash.

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Комментарии

samOsebe
+572
samOsebe
..и откопали стюардессу
час назад в 16:40
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