Игре World of Tanks исполняется 10 лет. Начиная с сегодняшнего дня в честь большого юбилея стартует масштабное событие «Десятилетие», которое продлится до конца августа: игроков ждут захватывающие ивенты, ностальгические фичи и особые миссии. Кульминация праздника запланирована на конец лета: но что это будет, разработчики пока держат в тайне.



«В ночь с 12 на 14 августа» 2010 года свет увидела World of Tanks. За 10 лет существования в ней появились 11 наций и более 600 боевых машин, прошли сотни событий, добавились тысячи новых фичей. На сегодняшний день в World of Tanks зарегистрировано более 160 миллионов игроков во всем мире, игра взяла два рекорда Гиннеса по одновременному пребыванию игроков онлайн, получила 4 «игровых Оскара» — Golden Joystick.





«За эти 10 лет нам удалось не просто создать успешную игру — мы смогли сплотить вокруг нее огромное число людей в тесное, почти семейное сообщество. От имени команды World of Tanks я хочу поблагодарить игроков за то, что они поддерживали нас все эти годы. Это помогло нам вместе развивать одну из самых знаковых ММО-игр в истории», — говорит глобальный паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов.



«Десятилетие» — это серия внутриигровых ивентов, предшествующих главному событию года — 10-летию игры. Юбилейный ивент начнется 22 апреля и будет разбит на пять актов, символизирующих пять памятных вех в истории World of Tanks. В течение этого времени игроки смогут получить ценные награды, зарабатывая юбилейные монеты и особое внутриигровое имущество (включая потрясающий 3D-стиль для Т30 и легендарную американскую ПТ-САУ IX уровня) в специальном Юбилейном магазине.







В рамках каждого из пяти актов будут запускаться специальные микроивенты «Вспомнить всё». Это увлекательные активности для сообщества «танкистов», связанные со значительными событиями из истории World of Tanks определенных периодов. Первым из этих микроивентов будет возвращение легендарного общего чата в первом акте. В течение недели, с 22 апреля 09:30 МСК до 29 апреля 09:00 МСК, играя в случайных боях, «танкисты» смогут обмениваться любезностями не только с союзниками, но и с противниками. Опцию общего чата при желании можно будет отключить. Первый акт продлится до 18 мая 09:00 МСК. Появление новых подробностей грядущего праздника можно отслеживать на «Десятилетие» — это серия внутриигровых ивентов, предшествующих главному событию года — 10-летию игры. Юбилейный ивент начнется 22 апреля и будет разбит на пять актов, символизирующих пять памятных вех в истории World of Tanks. В течение этого времени игроки смогут получить ценные награды, зарабатывая юбилейные монеты и особое внутриигровое имущество (включая потрясающий 3D-стиль для Т30 и легендарную американскую ПТ-САУ IX уровня) в специальном Юбилейном магазине.В рамках каждого из пяти актов будут запускаться специальные микроивенты «Вспомнить всё». Это увлекательные активности для сообщества «танкистов», связанные со значительными событиями из истории World of Tanks определенных периодов. Первым из этих микроивентов будет возвращение легендарного общего чата в первом акте. В течение недели, с 22 апреля 09:30 МСК до 29 апреля 09:00 МСК, играя в случайных боях, «танкисты» смогут обмениваться любезностями не только с союзниками, но и с противниками. Опцию общего чата при желании можно будет отключить. Первый акт продлится до 18 мая 09:00 МСК. Появление новых подробностей грядущего праздника можно отслеживать на сайте игры