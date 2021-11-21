Riot Games опубликовали видео с демонстрацией игрового процесса своего файтинга по вселенной League of Legends. Игра разрабатывается под кодовым именем Project L.
Tom & @Pond3r reintroduce Project L, an assist-based fighter set in the world of Runeterra. 👊🏽💥💥Learn More: https://t.co/hg4xAQ8RJV pic.twitter.com/TDVQn2kasR — Riot Games #RiotXArcane 💥 (@riotgames) November 20, 2021
Напомним, проект анонсировали в 2019 году. По словам разработчиков, геймплейный ролик позволит понять, что представляет собой новая игра.
Riot Games также отметили, что над Project L еще очень много работы, поэтому не стоит ожидать релиза в 2022 году. Разработчики отмечают, что их основная цель — создать качественный файтинг, в который люди смогут играть на протяжении долго времени.
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