Tom & @Pond3r reintroduce Project L, an assist-based fighter set in the world of Runeterra. 👊🏽💥💥



Learn More: https://t.co/hg4xAQ8RJV pic.twitter.com/TDVQn2kasR — Riot Games #RiotXArcane 💥 (@riotgames) November 20, 2021





















Riot Games опубликовали видео с демонстрацией игрового процесса своего файтинга по вселенной League of Legends. Игра разрабатывается под кодовым именем Project L.Напомним, проект анонсировали в 2019 году. По словам разработчиков, геймплейный ролик позволит понять, что представляет собой новая игра.Riot Games также отметили, что над Project L еще очень много работы, поэтому не стоит ожидать релиза в 2022 году. Разработчики отмечают, что их основная цель — создать качественный файтинг, в который люди смогут играть на протяжении долго времени.Создатели игры сейчас прикладывают все усилия к сетевому коду. В Project L будет задействована технология RiotDirect, обеспечивающая низкую задержку в League of Legends и VALORANT. Разработчики пока не готовы обозначить какие-либо даты.