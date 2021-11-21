Project L

Riot Games опубликовали видео с демонстрацией игрового процесса своего файтинга по вселенной League of Legends. Игра разрабатывается под кодовым именем Project L.

Напомним, проект анонсировали в 2019 году. По словам разработчиков, геймплейный ролик позволит понять, что представляет собой новая игра.

Riot Games также отметили, что над Project L еще очень много работы, поэтому не стоит ожидать релиза в 2022 году. Разработчики отмечают, что их основная цель — создать качественный файтинг, в который люди смогут играть на протяжении долго времени.
Создатели игры сейчас прикладывают все усилия к сетевому коду. В Project L будет задействована технология RiotDirect, обеспечивающая низкую задержку в League of Legends и VALORANT. Разработчики пока не готовы обозначить какие-либо даты.


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