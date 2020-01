Один из самых значимых турниров по игре League of Legends был отложен, чтобы обезопасить всех его посетителей от вспышки коронавируса. League of Legends Pro League (LPL) должна была стартовать в Китае 5 февраля 2020 года.Английская LPL сообщила в своем Твиттере, что турнир в Китае был отложен без указания каких-либо новых дат. Причиной задержки называется вспышка коронавируса. League of Legends Pro League — стал один из многих профессиональных киберспортивных мероприятий, которые были отложены до марта 2020 года или перенесены в другую страну.На прошлой неделе стало известно, что 70 000 китайских кинотеатров закрываются на время вспышки коронавируса. По данным BBC, вирус убил более 80 человек, а более 3000 человек заразились. Он распространяется в Южную Корею, Японию, Юго-Восточную Азию, Австралию, Непал, а также в США, Канаду и Францию.С момента распространения коронавируса резко возросли продажи игры-симулятора Plague inc. Это связано с тем, что её игровой процесс описывает распространение смертельно опасного вируса. Это привело к тому, что разработчик Ndemic Creations выпустил заявление о том, что игра не «научная модель» распространения эпидемий.