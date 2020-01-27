Один из самых значимых турниров по игре League of Legends был отложен, чтобы обезопасить всех его посетителей от вспышки коронавируса. League of Legends Pro League (LPL) должна была стартовать в Китае 5 февраля 2020 года.
Английская LPL сообщила в своем Твиттере, что турнир в Китае был отложен без указания каких-либо новых дат. Причиной задержки называется вспышка коронавируса. League of Legends Pro League — стал один из многих профессиональных киберспортивных мероприятий, которые были отложены до марта 2020 года или перенесены в другую страну.
На прошлой неделе стало известно, что 70 000 китайских кинотеатров закрываются на время вспышки коронавируса. По данным BBC, вирус убил более 80 человек, а более 3000 человек заразились. Он распространяется в Южную Корею, Японию, Юго-Восточную Азию, Австралию, Непал, а также в США, Канаду и Францию.
С момента распространения коронавируса резко возросли продажи игры-симулятора Plague inc. Это связано с тем, что её игровой процесс описывает распространение смертельно опасного вируса. Это привело к тому, что разработчик Ndemic Creations выпустил заявление о том, что игра не «научная модель» распространения эпидемий.
Английская LPL сообщила в своем Твиттере, что турнир в Китае был отложен без указания каких-либо новых дат. Причиной задержки называется вспышка коронавируса. League of Legends Pro League — стал один из многих профессиональных киберспортивных мероприятий, которые были отложены до марта 2020 года или перенесены в другую страну.
На прошлой неделе стало известно, что 70 000 китайских кинотеатров закрываются на время вспышки коронавируса. По данным BBC, вирус убил более 80 человек, а более 3000 человек заразились. Он распространяется в Южную Корею, Японию, Юго-Восточную Азию, Австралию, Непал, а также в США, Канаду и Францию.
С момента распространения коронавируса резко возросли продажи игры-симулятора Plague inc. Это связано с тем, что её игровой процесс описывает распространение смертельно опасного вируса. Это привело к тому, что разработчик Ndemic Creations выпустил заявление о том, что игра не «научная модель» распространения эпидемий.
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Там мелкософт просят сделать у винды 7 открытый код, а тут турнир отменили про который вы бы не написали если бы он был. С 1 канал берите новости и постите. Какая разница что писать.
Цитата:
“В МИРЕ каждый день умирает приблизительно 150 000 человек. Около 100 000 умирает по причине возрастных болезней, из них около половина приходится на сердечнососудистую систему. Около 50 000 человек в день умирает от инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности.”
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