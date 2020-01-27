League of Legends

Один из самых значимых турниров по игре League of Legends был отложен, чтобы обезопасить всех его посетителей от вспышки коронавируса. League of Legends Pro League (LPL) должна была стартовать в Китае 5 февраля 2020 года.

Английская LPL сообщила в своем Твиттере, что турнир в Китае был отложен без указания каких-либо новых дат. Причиной задержки называется вспышка коронавируса. League of Legends Pro League — стал один из многих профессиональных киберспортивных мероприятий, которые были отложены до марта 2020 года или перенесены в другую страну.

На прошлой неделе стало известно, что 70 000 китайских кинотеатров закрываются на время вспышки коронавируса. По данным BBC, вирус убил более 80 человек, а более 3000 человек заразились. Он распространяется в Южную Корею, Японию, Юго-Восточную Азию, Австралию, Непал, а также в США, Канаду и Францию.

С момента распространения коронавируса резко возросли продажи игры-симулятора Plague inc. Это связано с тем, что её игровой процесс описывает распространение смертельно опасного вируса. Это привело к тому, что разработчик Ndemic Creations выпустил заявление о том, что игра не «научная модель» распространения эпидемий.



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Источник:

IGN IGN

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