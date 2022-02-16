Рассказываем о самых интересных событиях из мира игр за прошедший день.
Немного подробностей о будущем Atomic Heart
Mundfish заявили, что на старте игры не будет мультиплеера, но его дальнейшее появление не исключается. Вырезанный контент может стать частью будущих DLC. Главный герой сможет управлять машиной для быстрого передвижения по карте. А еще разработчики сказали, что не будут поступать как GCS Game World поэтому Atomic Heart останется на движке Unreal Engine 4 и выйдет вовремя. Иди своей дорогой, Сталкер.
Cyberpunk 2077 не видит дисковую версию PS4
После выхода патча 1.5 игроки пожаловались на дисковую версию для PS4. Она просто перестала запускаться, а доступ к обновлению закрыт. Никогда такого не было и вот опять.
Решил запустить Cyberpunk 2077 на Прохе.— Simon Kostin (@araiguma161) February 15, 2022
Запустил🤡Да, я удалял игру под корень. Да, я её переставил с нуля. Впервые с таким сталкиваюсь! pic.twitter.com/rDGopPckqA
Shadow Warrior 3 ушла на золото
Думообразный шутер от Devolver Digital отправился в печать. Об этом рассказали разработчики в своем Твиттер-аккаунте. Пресса и блогеры начали получать халявные ключи для своевременных обзоров. Это означает, что переносов точно не будет.
Shadow Warrior 3 has gone gold and review code is rolling out to media this week!— Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) February 15, 2022
H Y P E pic.twitter.com/yyynDKiq3q
Разработчики Cyberpunk 2077 и Witcher 3 развивают новую студию
Нет, это не CD Project Red, а главные умы которые их покинули. Rebel Wolves, так называется студия, сходу заявили о создании AAA-проекта в жанре RPG с открытым миром и мрачным фэнтези. Фанаты Ведьмака наверняка зашевелились.
Сериал Halo продлили на второй сезон
А первый уже был? Нет! Но Paramount очень верит в его успех. Решение было принято 15 февраля на собрании инвесторов. Напомним, что премьера первого сезона стартует 24 марта. Вот и посмотрим, а нужен ли нам второй.
Мы все в Матрице
Ну, может и не все, но минимум 6 миллионов. Epic Games отчитались о количестве загрузок технического демо Matrix Awakens. Это не полноценная игра, но возможности движка Unreal Engine 5 действительно впечатляют. По крайней мере Киану Ривз выглядит как настоящий. Не то, что в Cyberpunk 2077.
Это были главные новости из мира игровой индустрии на сегодняшний день. Увидимся завтра.
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