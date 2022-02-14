Подводим итоги игрового дня и рассказываем самые интересные события за прошедшие выходные. Коротко и по делу.
Cyberpunk 2077 может получить патч для консолей нового поколения уже совсем скоро
Фанаты польского RPG-шутера обратили внимание на изменение тестового билда в Steam. Это может говорить о скором появлении патча версии 1.5. Если верить обещаниям CDPR, будут внесены множественные изменения в баланс игры, исправлены ошибки, добавлено метро, а так же игра будет оптимизирована под консоли нового поколения. Подробности можно будет узнать уже завтра на официальном Twich-канале разработчиков. Трансляция будет проходить в 18.00 по московскому времени.
ID Software готовится к разработке нового боевого шутера. Возможно это DOOM
На сайте Zenimax появились открытые вакансии. Студия ищет «боевого дизайнера» с широкой базой знаний серии DOOM, для разработки новой AAA-игры. Это может говорить о планах продолжить серию. Однако не стоит исключать того, что в планах ID Software есть перезапуск франшизы Quake.
Capcom запустила обратный отсчет до анонса новой игры
Capcom запустила на сайте таймер с обратным отсчетом. Очевидно, что по его истечении будет анонсирована неизвестная на данный момент игра. Самым желанным релизом был бы ремейк Resident Evil 4, который по слухам будет гораздо мрачнее оригинала. Предположение подкрепляет схожий дизайн чисел. Но возможно Capcom считают дни до выхода нового Strreet Fighter, так как именно в этот день заканчивается трехдневный турнир посвященный 35-летию файтинга.
Для Dying Light 2: Stay Human доступно первое бесплатное дополнение
А если быть точнее — его треть. Остальные его части ожидаются 16 и 18 февраля. DLC включают в себя разного вида элементы одежды и двуручный молот. Точных данных о появлении второго бесплатного дополнения нет.
Специалисты из Digital Foundry в восторге от Horizon Forbidden West
Речь идет о версии для PS5. И хоть разница между консолью нового поколения и PS5 ощутимая, PS4 и PS4 Pro обеспечивают игре стабильные 30 к/с. Специалисты также рекомендуют обязательно опробовать оба режима тем кто имеет консоль нового поколения. Digital Foundry отметили, что это самая поразительная, по части визуала, игра на консолях.
Параметры производительности:
- PS5 (режим «качества») — нативные 4K, 30 fps
- PS5 (режим «быстродействия») — динамические 1800p с «шахматным» рендерингом, 60 fps
- PS4 Pro — динамические 1800p с «шахматным» рендерингом, 30 fps
- PS4 — динамические 1080p, 30 fps
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Опять же насчёт Cyberpunk 2077 — ничего же не обещали разработчики) Они отмалчиваются насчёт патча, были слухи, что многое чего добавят, но это пока слухи. С момента последнего патча большая часть штата CDR работает над новым патчем 1.5. Узнаем завтра, что в итоге будет.
Насчёт Резика 4 — хотелось бы и в мечтах возможность игры в кооперативе) Как в Resident Evil 5/6.