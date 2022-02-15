Рассказываем о самых интересных событиях из мира игр за прошедший день.
Elden Ring от From Software получил официальные системные требования
Создатели Dark Souls и Sekiro раскрыли системные требования для совей новой игры Elden Ring. Сверяемся, проверяем, обновляем железо для получения максимально комфортной боли. Ждать осталось совсем чуть-чуть. Релиз состоится 25 февраля на консолях и ПК.
Минимальные
- ОС: Windows 10.
- Процессор: Intel Core i5-8400/AMD Ryzen 3 3300X или лучше.
- Оперативная память: 12 Гб.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 Гб)/AMD Radeon RX 580 (4 Гб) или лучше.
- Место на накопителе: 60 Гб.
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10 или 11.
- Процессор: Intel Core i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600X или лучше.
- Оперативная память: 16 Гб.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Гб)/AMD Radeon RX Vega 56 (8 Гб) или лучше.
- Место на накопителе: 60 Гб.
Разработчики Crossfire X извинились за плохой релиз игры
Релиз сетевого шутера для консолей Xbox и ПК прошел совсем не гладко. Игроки столкнулись с проблемой в управлении, дисбалансом боевых классов и оружия. Некоторые рассказывают о сложностях с запуском одиночной кампании. Smilegate извинились за неудовлетворительное состояние игры и обещали впредь быть честными со своей аудиторией. Некоторые из проблем уже исправлены.
Sifu получит обновление и перестанет ломать игроков
Кунг-фу экшен Sifu вышедший на консолях Playstation и ПК, оказался очень сложным. Многие игроки и игровые обозреватели не смогли осилить даже второй этап игры. Пьер Торрано, сооснователь Sloclap, пообещал упростить жизнь игрокам. Об этом он сообщил во время подкаста у Стива Сэйлора. С выходом патча, экшен получит дополнительные визуальные настройки и два уровня сложности: легкий и сложный.
Банк вернул отцу 20 тысяч долларов. Его дочь спустила деньги в Genshin Impact
В начале года фанатка Genshin Impact из Сингапура, тайком совершила 89 транзакций с карты родителя. Сейчас банк решил простить 20 тысяч долларов (примерно 1,5 миллиона рублей) отцу заядлой анимэшнице. Суммы хватило бы на год обучения в престижном университете, подметил глава семьи.
Netflix экранизирует Bioshock
Netflix официально заявила, что перенесет Bioshock на экраны. Создатели франшизы 2K и Take-Two Interactive тоже примут участие в создании проекта. Других подробностей нет. Будем ждать.
Создатели Nier: Automata не против присоединиться к какой-нибудь студии
Platinum Games допускает продажу студии, но только если разработчикам сохранят полную свободу творческой реализации. О каких-либо конкретных предложениях речи не шло, однако, ходит слух, что Microsoft уже присматривается к студии.
Вышло долгожданное обновление Cyberpunk 2077
CDPR выпустили патч 1.5 для Cyberpunk 2077. Обновление добавляет обновленные текстуры для консолей нового поколения, также включает в себя множество изменений для всех версий игры, среди которых: улучшения стабильности и производительности, изменения в игровом процессе, экономики, локациях, а также функциональности карты. Ряд модификаций также коснулись романтических взаимодействий и системы заказов от фиксеров. В рамках обновления Cyberpunk 2077 получила и бесплатный дополнительный контент: новое оружие, снаряжение, квартиры, которые может арендовать Ви, изменения внешнего вида персонажа и многое другое. Также на консолях появилась бесплатная пробная версия игры, расчесанная на 5 часов геймплея.
Это были главные новости из мира игровой индустрии на сегодняшний день. Увидимся завтра.
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