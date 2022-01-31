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Государство намерено выделять денежные гранты игровым проектам нацеленным на воспитание патриотизма. Конкурс начнется в начале февраля.

По данным Института Развития Интернета, в конкурсе могут участвовать не только разработчики видеоигр. Претендовать на государственную поддержку могут и другие производители национального контента в рамках цифровой среды. Приоритетной тематикой являются: события Великой Отечественной войны, личности знаменитых разведчиков и операции специальных войск.

По мнению председателя по информационной политике, связи и IT Александра Хинштейна:

«Политический потенциал видеоигр нельзя игнорировать. Куда более дальновидным шагом будет продвижение через них настоящих ценностей — это патриотизм, интерес к истории страны, умение мыслить независимо и правильно оценивать политическую ситуацию».

Точные даты начала конкурса на данный момент не объявлены. Количество выделенных средств будет зависеть от запроса конкурсантов и их дальнейшей финансовой стратегии. 


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