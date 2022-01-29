В Epic Games Store стартовала распродажа, посвящённая лунному новому году, который отмечается в основном в странах Азии. Она продлится до 10 февраля.
Многие популярные игры продаются с весомыми скидками 50-80%, а на игру Daemon x Machina установлена скидка 100%, то есть её можно добавить в свою коллекцию бесплатно, сэкономив 930 рублей.
Epic Games Store также раздаёт купон на 650 рублей, который можно получить за подписку на новости от магазина. Этот купон можно потратить до 27 февраля на покупку одной игры стоимостью от 899 рублей. Чтобы получить этот купон, нужно активировать в настройках получение новостной рассылки.
К примеру Cyberpunk 2077 со скидкой и купоном будет стоить всего 350 рублей вместо двух тысяч.
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