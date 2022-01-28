





Tetris — бесконечная игра, но любой, кто знаком с ней, знает, что рано или поздно фигурки заполнят экран и наступит game over. Разработчик Грег Кэннон решил исключить человеческий фактор, который неминуемо ведёт к ошибкам и проигрышу, и создал программу StackRabbit, которая теоретически может играть бесконечно, поскольку всегда ставит фигурку в правильную позицию, независимо от скорости падения.Кэннон использовал классический вариант Tetris для компьютера NES. Программа StackRabbit задействует наименее рискованную стратегию, выжидая I-образную деталь, чтобы убрать сразу четыре ряда и заработать максимальное количество очков. Если нужная фигура слишком долго не выпадает, программа ставит другую, а затем делает так, чтобы столбик справа снова оказался пустым, и туда можно было поместить «палку». Скорость падения фигур не увеличивает сложность игры для этой программы, поскольку она реагирует гораздо быстрее человека и действует на 100% точно, не паникуя и никогда не ошибаясь в расстановке.Рекорд в классическом тетрисе для человека — 29-й уровень и чуть более 1,6 миллиона очков. Программа StackRabbit значительно превзошла этот показатель, дойдя до 237-го уровня и набрав 102 миллиона очков (причём в какой-то момент в интерфейсе игры закончилось не стало хватать места для отображения набранных очков и достигнутого уровня). Могло бы быть ещё больше, но игра не выдержала и начала давать сбои: сначала появились графические артефакты, а затем она просто намертво зависла. По всей видимости, Tetris всё же нельзя пройти до конца.