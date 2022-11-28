Илон Маск накинулся на Тима Кука и Apple





Глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск проехался в принадлежащей ему соцсети по компании Apple и её гендиректору Тиму Куку. Он опубликовал несколько твитов, в которых раскритиковал их.



Маск спросил Тима Кука «Что происходит?», после чего посетовал, что компания Apple почти перестала покупать в Twitter рекламу. Он посчитал это свидетельством того, что в Apple ненавидят свободу слова.



После того как Илон Маск возглавил Twitter, свободы слова в этой соцсети и правда вроде бы стало больше. К примеру, он разбанил многих пользователей, в том числе экс-президента США Дональда Трампа, который ранее был заблокирован из-за того, что публично призывал к беспорядкам своих сторонников, недовольных тем, что он не одержал победу на выборах. Эти призывы вылились в том числе в штурм Капитолия, где были человеческие жертвы. Но Трамп после разблокировки так и не написал ни одного твита.



Маск также ретвитнул видеоролик, созданный компанией Epic Games, которая была недовольна монополией Apple в App Store, откуда была удалена игры Fortnite после появления в ней возможности платить напрямую без комиссии.



Кроме того, Маск утверждает, что Apple грозит удалить Twitter из App Store без объяснения причин. Он запустил опрос, в котором более 85% высказались за то, чтобы компания Apple публично рассказала обо всех случаях цензуры в отношении различных сервисов.







Из последующих твитов Маска стало ясно, что он, точно так же, как Epic Games и Павел Дуров до него, недоволен тем, что Apple берёт комиссию в размере 30% со всех платежей в приложениях. Картинка, которую выложил Маск, намекает на то, что он становится «на тропу войну» и попробует найти способ лишить Apple комиссионных отчислений с платной подписки Twitter Blue.



За день до этого Маск показал, что держит на своей прикроватной тумбочке:





