





Илон Маск в своем Twitter-аккаунте задался очень важным вопросом который затрагивает большую часть современных СМИ.По словам генерального директора Tesla, современные новости несут исключительно негативную информацию в массы. «Наша планета огромна. Конечно, где-то всегда происходят плохие события, но постоянное внимание к ним не дает реального представления о происходящем». Маск добавил, что обилие подобной информации повергает в уныние и заставляет грустить людей.В беседе с подписчиками миллиардер предположил, что подобный подход СМИ это не просто коммерческий ход, так как плохие новости лучше продаются, но и устоявшаяся годами привычка, от которой сложно избавиться. Маск привел в пример подкасты Джо Рогана и научно-популярный канал TED, которые пользуются большой популярностью во всем мире, однако, их интересно и приятно слушать.Подобные рассуждения родились после череды твитов, которые напомнили Илону об информационной войне против Tesla, в период с 2017 по 2019 года. По его словам это было ужасное время, СМИ настолько усердно пытались заставить людей отвернуться от компании, что потоки ненависти можно найти до сих пор на просторах интернета.