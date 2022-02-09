Starlink


Системе мирового спутникового интернета Илон Маска Starlink был нанесен серьезный урон — пострадали несколько десятков спутников, только что выведенных на орбиту. Об этом рассказали в зарубежном издании The Verge.

Согласно источнику, Илон Маск запустил космический корабль Falcon 9 в четверг 3 февраля из Флориды. На борту космолета были 49 спутников для Starlink — их нужно было запустить на околоземную орбиту, на расстоянии около 200 км от Земли. Корабль успешно справился с задачей и все 49 спутников были запущены второй ступенью корабля.

Однако на этот раз команда Starlink столкнулась с проблемой. «Свежие» спутники были запущены в четверг, а в пятницу разразилась масштабная геомагнитная буря. Такие штормы влияют на температуру и плотность атмосферы на малых высотах — то есть, как раз на орбите «старлинка». В результате атмосферное сопротивление оказалось на 50% выше обычного, и команде SpaceX даже пришлось развернуть спутники ребром, чтобы его уменьшить.

Все эти меры не помогли, и 40 из 49 «свежих» спутников вышли из строя. Сейчас они постепенно сходят с орбиты и будут сгорать в атмосфере в течение какого-то времени. Маск заверил, что космического мусора это происшествие не прибавит — спутники Starlink конструктивно созданы таким образом, чтобы полностью разрушиться и сгореть при ЧП. Кроме того, SpaceX гарантирует, что ни одна запчасть погибших спутников не долетит до поверхности Земли, а значит бояться нечего.

Ранее мы рассказали, что Илон Маск очень гордится своим человекоподобным роботом Tesla Bot. Тем временем в Роскосмосе представили своего антропоморфного робота, который сможет быть «аватаром» для человека. 



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Источник:

The Verge The Verge

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