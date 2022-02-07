Продажи электрокаров Tesla стремительно идут в гору. Только в 2021 году заказы перевалили за 1 миллион. Если верить слухам, то Tesla планирует запустить свой магазин приложений.
В Твиттере появилось сразу несколько источников, по заявлению которых Tesla в ближайшее время может развернуть свой собственный App Store. Ранее они уже предоставляли информацию, которая в дальнейшем подтвердилась.
Сойер Меррит сообщил что: «Скоро появится что-то похожее, только четырьмя колесами и начинается на букву T» и прикрепил видео на котором Стив Джобс выступает с презентацией App Store.
Также о разработке магазина приложений заявляет Teslascope. По их мнению работа над проектом ведется с мая 2021 года, но поскольку Илон Маск не делал официальных заявлений, разработка может быть временно приостановлена.
Подтверждением слухов может быть список программистов для разработки приложений с открытым исходным кодом, который используется компанией Tesla в данный момент. Имена и фамилии разработчиков находятся в открытом доступе на сайте Tesla Careers.
Запуск собственного App Store было бы полезно не только для владельцев электрокаров, но и для разработчиков сторонних приложений, если конечно компания откроет доступ для создания всем желающим. Однако, даже при миллионных продажах электрокаров не стоит надеяться на скорый успех магазина, как у Google или Apple, так как пользовательская база на старте будет значительно меньше конкурентов.
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