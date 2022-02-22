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Илон Маск, опубликовал в своем Твиттер-аккаунте мем, который намекает, что пиратские торрент-трекеры не такая уж и плохая мысль.

Илон Маск известен своим влиятельным мнением в Твиттере. Одно его сообщение и биткоин может швырять, как шлюпку в девятибальный шторм. Похоже, миллиардер на этот раз решил морально поддержать производство пиратского контента. 

Опубликованным изображением он рассказывает, как было здорово, когда был только Netflix. Это было удобно и многие забыли, что такое торрент-треккеры. Сейчас же индустрия развлечений перегружена массой стриминговых сервисов. Вместо того, что бы просто сесть и посмотреть кино, человеку приходится копаться в куче подписок, логинов и паролей. 

Мы не поддерживаем пиратство, но от части Илон прав. Отсутствие единого портала с фильмами, очень влияет на выбор пользователя. Зрителю приходится или выбирать между подписками или оплачивать сразу несколько. Это до сих пор создает проблему среди Российского сегмента и люди которые хотят просто отдохнуть, идут на известные сайты.


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