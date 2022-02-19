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Илон Маск намекнул в своем Твиттер-аккаунте о возможности смена цвета автомобилей Tesla. Ролик вызвал неоднозначные впечатления.

Как показано на видео, цвет автомобиля настраивается при помощи функции Colorizer. Девушка выбрала розовый цвет для своего Tesla Model 3 на панели бортового компьютера. Оператор отходит и мы видим, что автомобиль преобразился. Но видео вызвало сомнение у пользователей.



В опубликованном ролике можно заметить склейки, изначальный цвет автомобиля просто не показан. Подобная технология действительно существует и BMW iX M60 тому пример. Скорее всего Маск только планирует добавить цветовую кастомизацию в линейку своих электромобилей и хочет видеть реакцию аудитории. 

Тем не менее мнения разделились. Кто-то восторгается обновлением, а кто-то уверен, что Tesla может легко изменить цвет, но только если ее перекрасить. Остается следить за сообщениями Маска. Уверен, что финансово компания может с легкостью внедрить столь интересную технологию.


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Источник:

Twitter Twitter

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