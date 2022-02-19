You can now customize how your Tesla appears on the screen and app with the Car Colorizer pic.twitter.com/BvnrCxEw2O — Tesla (@Tesla) February 17, 2022







Илон Маск намекнул в своем Твиттер-аккаунте о возможности смена цвета автомобилей Tesla. Ролик вызвал неоднозначные впечатления.Как показано на видео, цвет автомобиля настраивается при помощи функции Colorizer. Девушка выбрала розовый цвет для своего Tesla Model 3 на панели бортового компьютера. Оператор отходит и мы видим, что автомобиль преобразился. Но видео вызвало сомнение у пользователей.В опубликованном ролике можно заметить склейки, изначальный цвет автомобиля просто не показан. Подобная технология действительно существует и BMW iX M60 тому пример. Скорее всего Маск только планирует добавить цветовую кастомизацию в линейку своих электромобилей и хочет видеть реакцию аудитории.Тем не менее мнения разделились. Кто-то восторгается обновлением, а кто-то уверен, что Tesla может легко изменить цвет, но только если ее перекрасить. Остается следить за сообщениями Маска. Уверен, что финансово компания может с легкостью внедрить столь интересную технологию.