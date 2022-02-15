Илон Маск продал акции Tesla почти на 20 миллионов долларов. Также миллиардер пожертвовал чуть больше 5 миллионов акций компании на благотворительность.
За прошедший год, генеральный директор Tesla продал 15,7 миллиона акций, средняя стоимость которых составляет около 1043 доллара. Если верить подсчетам налогового консультанта Гэри Блека, налогооблагаемый доход Маска составляет 29,2 миллиарда долларов, из которых 13,8 миллиарда отправятся в казну США. Цифру уже назвали самым крупным налоговым счетом в истории Америки. Однако, Маск решил распорядиться доходом иначе.
Как указано в документах, отправленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, акции были проданы в разных количествах во второй половине 2021 года, а выручка перечислена благотворительному фонду название которого не уточняется. Если сопоставить цены акций на момент их продажи сумма пожертвования составляет более 5,5 миллиарда долларов.
Это безусловно благородный поступок, который сделает жизнь тех, кто нуждается в этих деньгах чуточку проще. Несмотря на свое финансовое состояние, Илон Маск постоянно общается со своей аудиторией спрашивая совета о продаже акций. Ранее мы уже рассказывали как миллиардер обвинил СМИ в излишнем акцентировании на плохих новостях.
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