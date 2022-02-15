

В Южной Корее местные власти завели расследование против Tesla — они считают, что компания обманывает покупателей в рекламе. Об этом рассказали в Reuters со ссылкой на местные СМИ.



Согласно источнику, расследование проводится антимонопольным регулятором Южной Кореи. Впервые на несоответствие рекламных утверждений Tesla реальности обратила внимание Корейская комиссия по справедливой торговле (KFTC). Эта организация отправила в Tesla предупреждение о недопустимости недобросовестной конкуренции.



Такой вывод KFTC основан на заявленных пробегах некоторых электрокаров бренда, в частности Tesla Model 3. По словам контролеров, компания заявляет для этой модели пробег в 328 миль (528 км) от одного заряда, однако это расстояние существенно уменьшается, когда температура окружающей среды опускается ниже нуля.



Эксперты рынка говорят, что падение длительности хода на морозе — это общая проблема всех электрокаров. С другой стороны, в KFTC уверены: Tesla нарушает закон о добросовестной маркировке и рекламе. Компания Илона Маска пока не ответила ни на запросы СМИ, ни на предупреждение Корейской комиссии. Возможно, Маск сам отреагирует на ситуацию в своем Twitter-аккаунте.



Скорее всего, в результате этого расследования Tesla получит штраф, после чего припишет в своих корейских рекламных материалах предупреждение о возможном снижении длительности хода на морозе.





