Компания Tesla объявила о своих планах построить дизайн-студию и научно-исследовательский центр в Китае, а также представила концепт нового автомобиля.



На мероприятии, которое было посвящено началу продаж Model 3 изготовленных в КНР и запуску программы Model Y, Илон Маск заявил, что Tesla разработает в Китае электромобиль для мирового рынка.





«Мы попытаемся создать дизайн-студию и научно-исследовательский центр в Китае, чтобы создать оригинальный автомобиль для всего мира. Мне кажется это будет очень интересно. Я думаю, что это должно быть сделано», — Илон Маск.



Сегодня Tesla выступила с официальным заявлением о создании китайского центра инженеринга и проектирования, после чего призвала людей подать заявку на работу в будущем объекте. В заявлении автопроизводитель отмечает, что хочет интегрировать «китайское искусство» в предстоящие модели Tesla. Помимо этого, там был размещен концепт нового электрокара.





