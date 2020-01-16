Компания Tesla объявила о своих планах построить дизайн-студию и научно-исследовательский центр в Китае, а также представила концепт нового автомобиля.
На мероприятии, которое было посвящено началу продаж Model 3 изготовленных в КНР и запуску программы Model Y, Илон Маск заявил, что Tesla разработает в Китае электромобиль для мирового рынка.
На мероприятии, которое было посвящено началу продаж Model 3 изготовленных в КНР и запуску программы Model Y, Илон Маск заявил, что Tesla разработает в Китае электромобиль для мирового рынка.
«Мы попытаемся создать дизайн-студию и научно-исследовательский центр в Китае, чтобы создать оригинальный автомобиль для всего мира. Мне кажется это будет очень интересно. Я думаю, что это должно быть сделано», — Илон Маск.
Сегодня Tesla выступила с официальным заявлением о создании китайского центра инженеринга и проектирования, после чего призвала людей подать заявку на работу в будущем объекте. В заявлении автопроизводитель отмечает, что хочет интегрировать «китайское искусство» в предстоящие модели Tesla. Помимо этого, там был размещен концепт нового электрокара.
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