





Американский бизнесмен Илон Маск своими твитами значительно увеличил курс Dogecoin. Он опубликовал несколько записей, которые в целом лишены смысла, но этого оказалось достаточно для того, чтобы криптовалюта «улетела в космос» (как говорят криптоинвесторы и майнеры).Сначала Маск просто написал в твиттере Doge — это собачка из знаменитого мема, в честь которого была названа криптовалюта Dogecoin. Затем он разместил фотографию ракеты, взлетающей на фоне луны, потом фотожабу, на которой он в образе Симбы поднимает вверх собаку Doge, после чего и вовсе объявил Dogecoin народной криптовалютой.На фоне странных твитов Маска рыночная стоимость Dogecoin увеличилась примерно на 50%. За последнюю неделю эта криптовалюта подорожала в 6,5 раз, чему способствовали пользователи нескольких сообществ на форуме Reddit. Они массово скупают активы, которые считают недооценёнными, из-за чего их стоимость сильно возрастает. Так им удалось увеличить стоимость акций американской сети магазинов с видеоиграми GameStop с 17 до 347 долларов, а серебро из-за них теперь стоит более 30 долларов за унцию, чего не было с 2013 года.