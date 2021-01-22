Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021







Глобальный климат продолжает изменяться по причине использования ископаемого топлива. Илон Маск сейчас является самым богатом человеком на планете, но до недавних пор в отличие от главы Amazon Джеффа Безоса он не отличался участием в благотворительных акциях.На этой неделе глава Tesla и SpaceX удивил всех обещанием пожертвовать 100 миллионов долларов на новую и эффективную технологию для борьбы с вредными выбросами. Маск сделает пожертвование в качестве призового фонда победителю конкурса.Подробности о предстоящем конкурсе пока не названы, но ожидается, что они появятся на следующей неделе. Это не первый случай обращения за помощью к общественности с целью поиска технологии для борьбы с вредными выбросами. В 2018 году компания X-Prize провела аналогичный конкурс и разделила между командами-финалистами 20 миллионов долларов.Тем не менее Илон Маск объявил об одном из самых крупных пожертвований, которое может стать инвестицией в борьбу с CO2. Стоит отметить, что EFPL недавно разработала систему улавливания выхлопных газов, преобразующую 90% выбросов автомобиля в жидкое состояние углекислого газа. Исследователи из Оксфорда придумали способ как превратить этот переработанный материал в реактивное топливо.