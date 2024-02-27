Infinix показала инновационную систему охлаждения для смартфонов

Артем
346t4yey.png

Технология CoolMax находится в состоянии прототипа, однако уже сейчас она способна значительно снизить температуру одного из самых производительных мобильных процессоров.

Об этом рассказал портал Gizmochina. По сути CoolMax является внутренней системой охлаждения, которая состоит из двух основных компонентов: физический и термоэлектрический кулер. Элементы разделяет слой термопасты, а их оптимальное расположение — над процессором устройства. Такая конфигурация позволяет устранить нагрев чипа лучше любого внешнего охладительного гаджета.

Для тестирования прототипа был создан импровизированный смартфон с 8-ядерным процессором Dimensity 9300, который набрал в тесте AnTuTu свыше 2,2 млн баллов. По итоговым результатам CoolMax смог сбросить до 10°C от изначальных показателей, достигнутых простой циркуляцией воздуха внутри корпуса. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

В дополнение к революционному охлаждению, Infinix прорекламировали дополнительный графический чип Pixelworks, который работает в связке с основным процессором. Он способен разогнать частоту обновления дисплея до 180 Гц при разрешении FHD+ и до 144 Гц в режиме QHD+, задавая новую планку производительности в игровых смартфонах.


Когда технологии доберутся до реальных моделей смартфонов Infinix не уточнила.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Oppo показала рабочий прототип XR-очков Air Glass 3
Свершилось: Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring
Представлена ультрадешёвая раскладушка nubia Flip 5G

Рекомендации

Рекомендации

Вышли юбилейные часы Casio G-SHOCK. Выглядят потрясно, ценник — космос
OneUI 6.0 ломает смартфоны Samsung Galaxy, которые обновились раньше остальных
Вышла Google Camera 9.2 с совершенно новым дизайном
«Сбербанк» изменил условия использования бонусов «Спасибо»

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

YABLOKOFON
+97
YABLOKOFON
А что по влагозащите?
Сегодня в 09:45
#
+86
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027 YABLOKOFON
Вообще для смартфона более чем реально реализовать гибридную систему охлаждения, которая работала и в воде, и вне воды, но зачем, если в охлаждении нет необходимости так-то.
Сегодня в 12:24
#