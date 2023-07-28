Иностранные email-сервисы попали под запрет
Александр Кузнецов —
Фото: Unsplash
Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон, накладывающий ограничения на иностранные интернет-сервисы. Закреплённые в нём нормы вносят изменения в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».
Российские сайты, предполагающие регистрацию пользователей, могут использовать аутентификацию по номеру телефона, через Госуслуги, с помощью Единой биометрической системы, через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах. Нельзя регистрироваться через иностранную электронную почту или аккаунты, зарегистрированные в иностранных сервисах (например, Google или Apple). Эти ограничения начнут действовать с 1 декабря 2023 года.
Госведомства при работе с хостинг-провайдерами обязаны использовать услуги отечественных компаний. Роскомнадзор будет вести реестр таких провайдеров.
В владельцем новостного агрегатора в РФ не могут быть иностранное государство, международная организация, иностранное юридическое лицо или российское юрлицо с иностранным участием, а также иностранцы или граждане РФ с гражданством другого государства. Эти требования вступят в силу 1 февраля 2024 года.
Информация о способах обхода блокировок онлайн-ресурсов станет основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации и его блокировки на территории РФ.
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