На рынке десктопной игровой графики скоро появится третий крупный игрок — Intel. Формально, компания уже выпустила свою первую десктопную видеокарту за долгое время, она называется Iris Xe. Однако производительностью она не блещет: по сути это интегрированная видеокарта из мобильных процессоров 11-ого поколения (Tiger Lake), распаянная на плате с PCIe разъемом. С учетом того, что совместима она лишь с немногими процессорами Intel на нескольких платах, дальше OEM-сегмента она скорее всего не пойдет.
И теперь ресурс Videocardz сообщает, что Intel готовит целую линейку уже полноценных игровых видеокарт. Работать они будут на разных версиях обновленного чипа DG2, предлагая от 768 до 4096 потоковых процессоров и от 4 до 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. Конечно, судить о производительности по объему памяти — плохая идея, но едва ли в пару к слабому GPU поставят аж 16 гигабайт быстрой видеопамяти.
Также, скорее всего, новые видеокарты для Intel будет производить сторонний партнер — возможно, TSMC. И в таком случае они тоже могут оказаться в дефиците, особенно если учесть, что используется GDDR6 память, которой также не хватает.
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Готовит серию игровых карт HD32XX XренTи. Теперь запустить пасьянс можно и в 4к.
Просто какая-то *опа😔
З.Ы. А что там осенью, DDR5 выходит? Слышал такое...