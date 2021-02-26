





На рынке десктопной игровой графики скоро появится третий крупный игрок — Intel. Формально, компания уже выпустила свою первую десктопную видеокарту за долгое время, она называется Iris Xe. Однако производительностью она не блещет: по сути это интегрированная видеокарта из мобильных процессоров 11-ого поколения (Tiger Lake), распаянная на плате с PCIe разъемом. С учетом того, что совместима она лишь с немногими процессорами Intel на нескольких платах, дальше OEM-сегмента она скорее всего не пойдет.И теперь ресурс Videocardz сообщает, что Intel готовит целую линейку уже полноценных игровых видеокарт. Работать они будут на разных версиях обновленного чипа DG2, предлагая от 768 до 4096 потоковых процессоров и от 4 до 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. Конечно, судить о производительности по объему памяти — плохая идея, но едва ли в пару к слабому GPU поставят аж 16 гигабайт быстрой видеопамяти.Также, скорее всего, новые видеокарты для Intel будет производить сторонний партнер — возможно, TSMC. И в таком случае они тоже могут оказаться в дефиците, особенно если учесть, что используется GDDR6 память, которой также не хватает.