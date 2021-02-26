





Речь идет о функции Resizable BAR, которая позволяет процессору получать доступ ко всей памяти видеокарты, тем самым повышая эффективность работы и итоговую производительность в играх. Изначально эта функция работала только на новых видеокартах AMD Radeon RX 6000, однако, как оказалось, она входит в стандарт PCI Express уже с десяток лет, поэтому «завести» ее можно и на других видеокартах.В итоге Nvidia решила добавить поддержку этой функции во все свои новые видеокарты. Так, она уже зашита в Video BIOS новинки в лице RTX 3060, а начиная с конца марта производители уже вышедших моделей RTX 3000 будут выкладывать на своих сайтах обновления Video BIOS с поддержкой Resizable BAR.Однако простого обновления Video BIOS видеокарты мало — также нужно установить видеодрайвер 461.64 или выше. Более того, требуется поддержка и со стороны материнской платы: тут все индивидуально, но некоторые решения на базе чипсетов AMD 400 и 500, а также Intel 400 и 500, уже стали получать обновления BIOS с новой функцией.Проверить работоспособность этой технологии на своей системе просто: в Панели управления Nvidia нужно перейти в «Информацию о системе», и напротив Resizable BAR должно быть написано «Да»:Что касается прироста производительности в играх от активации этой функции, то он сильно зависит от самой игры: можно получить как лишних 2% FPS, что абсолютно не заметно, а можно и 10%, что сделает геймплей плавнее. В любом случае, «бесплатный» прирост производительности всегда приятен.